'진실공방 부부'의 남은 가사조사가 진행된다./사진제공=JTBC

'진실공방 부부'의 남은 가사조사가 진행된다./사진제공=JTBC

서장훈이 외도 증거들을 보고 남편에게 분노한다.9일 오후 10시 방송되는 JTBC ‘이혼숙려캠프’에서는 22기 마지막 부부 '진실공방 부부'의 남은 가사조사와 상담 과정이 공개된다. 앞서 남편은 불륜 사실이 전혀 없다며 아내가 의부증이라고 주장한 바 있다.이날 방송에서는 남편의 외도 여부를 두고 벌어지는 치열한 가사조사 현장이 다뤄진다. 아내는 그동안 수집해 온 문자 내역, 음성 녹취, 미행 사진 등 구체적인 증거를 잇달아 제시한다. 가사조사를 지켜보던 서장훈은 참지 못하고 "누가 봐도 이건 외도를 한 거잖아요"라며 격분한다. 가사조사가 진행될수록 남편의 폭력적인 성향까지 밝혀져 충격을 안긴다.이후 두 사람은 이호선 상담가의 상담을 통해 서로의 상처와 감정을 마주하는 시간을 갖는다. 늘 무뚝뚝하게 아내의 감정을 외면하던 남편이 처음으로 아내에게 진심 어린 사과를 건네고, 아내는 참았던 눈물을 터트린다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr