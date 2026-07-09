루네이트/사진 제공=판타지오

그룹 루네이트(LUN8)가 약 10개월 만에 컴백한다.소속사 판타지오에 따르면, 루네이트는 오는 22일 오후 6시 각 온라인 음원 사이트를 통해 네 번째 미니앨범 'Off the Grid'(오프 더 그리드)를 발매한다.이번 음반은 루네이트가 지난해 9월 선보인 두 번째 싱글 'LOST'(로스트) 이후 처음으로 내놓는 신곡이다. 미니앨범 기준으로는 지난 2024년 8월 출시한 'AWAKENING'(어웨이크닝) 이후 1년 11개월 만의 새 앨범이다.앞서 지난 8일 오후 6시에는 새 앨범의 명칭과 발매 시기가 담긴 첫 번째 커밍순 티저 이미지가 공개됐다. 이 이미지에는 초록색 바탕을 배경으로 루네이트의 신규 로고와 멤버 진수, 카엘, 타쿠마, 준우, 이안, 유우마의 이름이 적혀 있었다.한편, 이들은 지난해 첫 유럽 투어를 마친 루네이트는 오는 8월 10일 폴란드 바르샤바를 시작으로 총 7개국 8개 도시를 순회하는 두 번째 투어 일정을 소화할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr