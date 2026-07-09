배우 이시영이 근황을 전하고 있다. / 사진=이시영 SNS

배우 이시영이 여유 가득한 근황을 알렸다.이시영은 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이시영이 욕실로 보이는 공간에서 거울 속 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 특히 이시영은 캐주얼하면서도 발랄한 분위기가 느껴지는 룩과 함께 네 번째 손가락에 반짝이는 실버링을 착용하고 있어 눈길을 끌었다.한편 이시영은 요식업에 종사하는 비연예인과 2017년 결혼했으나, 8년 만인 지난해 초 파경을 맞았다. 이후 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째를 준비한 사실을 알렸다.이시영은 이혼 후 배아 냉동 보관 폐기 시점이 다가오자 배아를 이식받기로 결정했고, 지난해 11월 딸을 출산했다. 현재 아들과 딸을 슬하에 둔 두 아이의 엄마가 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr