방송인 조혜련이 8kg 감량 후 건강 상태를 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '조회련 : 조혜련 '

방송인 조혜련이 8kg 감량 후 건강 상태를 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '조회련 : 조혜련 '

방송인 조혜련이 8kg 감량 후 건강 상태를 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '조회련 : 조혜련 '

방송인 조혜련이 8kg 감량 후 건강 상태를 공개했다. 금연 10년 차에 '노술 노담' 생활을 이어가고 있다는 사실도 밝혔다.8일 유튜브 채널 '조회련: 조혜련'에는 '52kg 갈비뼈 보이는 조혜련의 충격적인 건강 상태ㅣ조혜련 다이어트, 인바디 결과'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 조혜련은 식단부터 운동까지 꾸준한 관리 비결을 털어놨다. 그는 "중간중간 간식으로 당근이나 오이, 토마토, 사과를 먹는다"며 군것질 대신 채소와 과일을 즐긴다고 말했다. 이어 "과자는 안 먹고 노술, 노담이다. 담배는 끊은 지 10년 됐다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 운동도 빼놓지 않았다. 조혜련은 "스쿼트, 런지, 플랭크를 하고 시간이 남으면 제자리 뛰기를 한다"고 설명했다. 운동 동작을 직접 따라 하며 특유의 유쾌한 입담도 더했다.이어 그는 "연극 '리타 길들이기'를 하면서 8kg을 뺐다. 중요한 건 유지인데 지금도 당시와 1~2kg 정도밖에 차이가 나지 않는다"며 꾸준한 체중 관리에 대한 만족감을 드러냈다.최근 시작한 유튜브 활동에 대한 고민도 솔직하게 털어놨다. 조혜련은 "집은 쉬는 공간이어야 하는데 유튜브를 하다 보니 쉽지 않다. 재밌긴 한데 힘들다"며 "요즘 유튜브에 신경을 많이 쓴다. 잘 되든 못 되든 자기 채널이 있어야 에너지가 생기는 것 같다"고 말했다.이날 공개된 인바디 검사 결과도 눈길을 끌었다. 한의사는 "근육량도 괜찮고 관리를 정말 잘하고 계신다"며 "이 정도로 모든 수치가 표준인 분은 드물다. 건강관리는 상위 5% 정도는 된다"고 평가했다.이에 조혜련은 "제가 인정병이 있다. 잘했죠? 괜찮죠? 나쁘지 않죠?"라며 흐뭇한 미소를 지어 웃음을 안겼다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr