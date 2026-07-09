가수 서인영이 '3혼'을 언급했다가 어머니에게 단호한 경고를 들었다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 '3혼'을 언급했다가 어머니에게 단호한 경고를 들었다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 '3혼'을 언급했다가 어머니에게 단호한 경고를 들었다./사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 '3혼'을 언급했다가 어머니에게 단호한 경고를 들었다.8일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 친아빠 소세지 공장 최초 공개 (+가족 총출동, 유산 상속)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.서인영은 어머니에게 "엄마 나 만약에 3혼 가면 어떻게 되는 거야?"라고 물었다. 이에 어머니는 "그건 안 된다"고 선을 긋고 나서 굳은 표정을 지었고, 화면에는 "너 죽는 거야"라는 자막이 등장했다.예상치 못한 반응에 서인영은 "나 너무 무서웠어. 우리 엄마 표정…"이라며 당황한 모습을 보였다. 제작진이 "정말 호적을 파실 거냐"고 다시 묻자 어머니는 "이제는 잘 살아야지"라며 "장난이라도 그런 말은 하면 안 되는 거야"라고 거듭 강조했다.앞서 어머니는 서인영의 결혼을 앞두고 "우리는 내년쯤 하길 원했다"고 밝히며 "인영이 환경이 좀 그래서 조금 더 사귀어 보라고 했다. 한두 번이 아니라 사계절은 지켜봐야 한다. 특히 아빠가 그걸 많이 강조했다"고 말한 바 있다.서인영은 최근 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 올 하반기 재혼을 앞두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr