가수 서인영의 어머니가 딸의 재혼을 앞두고 "내년쯤 결혼하길 바랐다"며 솔직한 속내를 밝혔다./사진=서인영 방송 화면 캡처

가수 서인영의 어머니가 딸의 재혼을 앞두고 "내년쯤 결혼하길 바랐다"며 솔직한 속내를 밝혔다./사진=서인영 방송 화면 캡처

가수 서인영의 어머니가 딸의 재혼을 앞두고 "내년쯤 결혼하길 바랐다"며 솔직한 속내를 밝혔다./사진=서인영 방송 화면 캡처

가수 서인영의 어머니가 딸의 재혼을 앞두고 "내년쯤 결혼하길 바랐다"며 솔직한 속내를 밝혔다.8일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '서인영 친아빠 소세지 공장 최초 공개 (+가족 총출동, 유산 상속)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.서인영은 아버지가 운영하는 식품 공장을 방문했고, 제작진은 어머니에게 "결혼한다는 영상도 보셨냐"고 물었다. 이에 서인영은 "그전에 내가 전화했다. 부모님도 남자친구가 있는 건 알고 계셨다. 천천히 말씀드렸더니 (재혼을) 천천히 하라고 하셨다"고 말했다.어머니는 "우리는 내년쯤 하길 원했다"고 털어놓으며 아쉬운 마음을 전했다. 이어 제작진이 "남자친구분은 보셨냐"고 묻자 "사람이 좋다. 열심히 사는 사람"이라고 평가하면서도 "인영이 환경이 좀 그래서 조금 더 사귀어 보라고 했다. 한두 번이 아니라 사계절은 지켜봐야 한다. 특히 아빠가 그걸 많이 강조했다"고 설명했다.결혼 생활에 대한 조언도 덧붙였다. 어머니는 "별거 없다. 한쪽이 참는 거다. 부모 형제도 싸우는데 남남이 만나 어떻게 안 싸우겠냐"며 "3분, 3시간, 3일 참고 기분이 풀렸을 때 이야기하면 된다"고 자신만의 '3·3·3 인내 법칙'을 전했다.서인영은 "그건 옛날 시대 방식이지"라며 웃었고, "오빠는 참아. 난 안 참아"라고 받아쳤다. 이어 "내가 진짜 화나면 소리 지르는 것보다 콧구멍이 커진다. 그럼 그냥 말을 안 시키는 게 낫다"고 자신의 성격을 털어놨다. 어머니는 "예비 사위가 차분한 성격이라 둘이 잘 맞을 것 같다. 둘 다 혈기가 있으면 못 사는데 그렇지 않아서 괜찮을 것 같다"고 말했다.서인영은 최근 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 올 하반기 결혼을 앞두고 있다. 6세 연상의 사업가인 예비 신랑과 교회에서 스몰웨딩을 준비 중인 것으로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr