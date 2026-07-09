KATSEYE "WILD HEARTS" Documentary Poster / HYBE LABELS

KATSEYE 'Pinky Up' Promotion Poster - Photo Courtesy of HYBE

그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 첫 극장판 다큐멘터리 'KATSEYE: WILD HEARTS'(캣츠아이: 와일드 하츠)를 통해 그간의 여정을 대형 스크린으로 선보인다.하이브 x 게펜 레코드(HYBE x Geffen Records)는 영화가 오는 8월 12일부터 전 세계 일부 극장에서 제한 상영 형태로 개봉된다고 지난 8일 발표했다. 티켓 예매는 오는 15일부터 시작되며, 상영 국가 및 극장 정보는 추후 공개될 예정이다.이번 다큐멘터리는 캣츠아이의 세 번째 미니앨범 'WILD'(와일드) 발매를 앞두고 공개된다. 멤버들이 오디션 프로그램 '더 데뷔: 드림아카데미'(The Debut: Dream Academy)에서 경쟁하던 시절부터 데뷔 후 글로벌 팝 그룹으로 성장하기까지의 과정을 다루며, 팬덤 '아이콘'(EYEKONS)과의 유대 관계를 집중 조명한다.'KATSEYE: WILD HEARTS'는 멤버들이 글로벌 무대에서 성공하기 위해 겪었던 압박감과 도전, 희생, 좌절, 그리고 돌파구의 순간들을 담아냈다. 미공개 영상과 팬들이 제출한 영상, 멤버들의 새로운 인터뷰 등도 포함됐다.이번 다큐멘터리는 넷플릭스 시리즈 '팝 스타 아카데미'를 제작한 크리에이티브 팀이 다시 한번 의기투합한 작품이다. 하이브 x 게펜 레코드와 협업해 인터스코프 필름(Interscope Films) 및 보드워크 픽처스(Boardwalk Pictures)가 제작을 맡았으며, 에미상 후보에 올랐던 나디아 홀그렌(Nadia Hallgren) 감독이 연출을 담당했다.함께 공개된 포스터에는 침실을 배경으로 모여 있는 여섯 멤버의 모습과 함께 "아이콘에게 보내는 러브레터"(A Love Letter to the EYEKONS)라는 문구가 담겨 팬들과의 유대감을 나타냈다.2024년 하이브의 멀티 홈 및 장르 전략을 통해 데뷔한 캣츠아이는 롤라팔루자, 코첼라 등 대형 페스티벌에 출연하며 글로벌 입지를 넓혀왔다. 이들은 최근 '2026 아메리칸 뮤직 어워즈'(American Music Awards)에서 3관왕을 차지했으며, 8월 14일 미니 3집 'WILD' 발매를 앞두고 진행되는 'THE WILDWORLD Tour'(더 와일드월드 투어)의 전 회차 좌석을 매진시켰다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr