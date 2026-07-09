김재중이 '동방신기 재결합' 가능성에 대해 조심스러운 답변을 내놨다. / 사진=텐아시아DB

가수 겸 배우 김재중이 새로운 투어 일정을 진행한다.김재중은 지난 8일 공식 채널을 통해 '2026 KIM JAE JOONG CONCERT 'THE WAVE'(더 웨이브)'의 포스터를 게재했다.일정에 따르면 이번 공연은 내달 29일과 30일 사흘간 서울 강서구 KBS 아레나에서 막을 올린다. 이어 9월 13일에는 일본 요코하마 분타이 아레나에서 무대를 이어가며, 추가 지역 및 상세 일정은 향후 발표된다.이번 단독 무대는 지난해 5월 개최된 '2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT "Beauty in Chaos(뷰티 인 카오스)" IN SEOUL' 이후 약 1년 3개월 만이다.김재중은 올해 초 팬콘서트 투어를 시작으로 ZEPP&HALL 투어를 진행했으며, 오컬트 호러 영화 '신사: 악귀의 속삭임'에 주연으로 출연하는 등 활동을 이어왔다.이번 '2026 KIM JAE JOONG CONCERT 'THE WAVE''의 예매 일정과 상세 내용은 공식 SNS를 통해 순차적으로 안내될 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr