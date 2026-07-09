배우 안은진이 장기용의 촬영장에 커피차를 보내 친분을 인증했다. / 사진=안은진, 장기용 SNS

사진=장기용 SNS

배우 장기용과 안은진이 작품이 끝난 후에도 여전한 우정을 과시했다.장기용은 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "고마워요 다림 씨"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 장기용이 촬영 현장에서 안은진으로부터 커피차를 선물 받은 모습. 그러나 커피차 일부에는 장기용이 눈을 질끈 감고 입을 크게 벌리고 있는 얼굴이 박혀 있었다.모든 스태프와 배우들이 볼 수 있는 커피차에 다소 굴욕스러운 사진이 새겨졌음에도 장기용은 "사진 너무 예쁜 걸로 골라줬어요. 아주 마음에 들어요"라며 침착하게 대응해 보는 이들의 웃음을 자아냈다.앞서 두 사람은 지난해 SBS 드라마 '키스는 괜히 해서'로 호흡을 맞췄다. 작품은 생계를 위해 아이 엄마로 위장 취업한 싱글녀(안은진 분)와 그녀를 사랑하게 된 팀장(장기용 분)의 쌍방 속앓이 로맨스다.한편 장기용은 드라마 '돼지우리'와 '라인의 법칙'을 차기작으로 확정했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr