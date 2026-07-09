배우 장기용과 안은진이 작품이 끝난 후에도 여전한 우정을 과시했다.
장기용은 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "고마워요 다림 씨"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.
공개된 사진들 속에는 장기용이 촬영 현장에서 안은진으로부터 커피차를 선물 받은 모습. 그러나 커피차 일부에는 장기용이 눈을 질끈 감고 입을 크게 벌리고 있는 얼굴이 박혀 있었다.
모든 스태프와 배우들이 볼 수 있는 커피차에 다소 굴욕스러운 사진이 새겨졌음에도 장기용은 "사진 너무 예쁜 걸로 골라줬어요. 아주 마음에 들어요"라며 침착하게 대응해 보는 이들의 웃음을 자아냈다. 앞서 두 사람은 지난해 SBS 드라마 '키스는 괜히 해서'로 호흡을 맞췄다. 작품은 생계를 위해 아이 엄마로 위장 취업한 싱글녀(안은진 분)와 그녀를 사랑하게 된 팀장(장기용 분)의 쌍방 속앓이 로맨스다.
한편 장기용은 드라마 '돼지우리'와 '라인의 법칙'을 차기작으로 확정했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
장기용은 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "고마워요 다림 씨"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 순차적으로 게재했다.
공개된 사진들 속에는 장기용이 촬영 현장에서 안은진으로부터 커피차를 선물 받은 모습. 그러나 커피차 일부에는 장기용이 눈을 질끈 감고 입을 크게 벌리고 있는 얼굴이 박혀 있었다.
모든 스태프와 배우들이 볼 수 있는 커피차에 다소 굴욕스러운 사진이 새겨졌음에도 장기용은 "사진 너무 예쁜 걸로 골라줬어요. 아주 마음에 들어요"라며 침착하게 대응해 보는 이들의 웃음을 자아냈다. 앞서 두 사람은 지난해 SBS 드라마 '키스는 괜히 해서'로 호흡을 맞췄다. 작품은 생계를 위해 아이 엄마로 위장 취업한 싱글녀(안은진 분)와 그녀를 사랑하게 된 팀장(장기용 분)의 쌍방 속앓이 로맨스다.
한편 장기용은 드라마 '돼지우리'와 '라인의 법칙'을 차기작으로 확정했다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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