이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

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가수 서인영의 어머니가 딸의 재혼을 앞두고 예비 사위를 만났다고 털어놨다.8일 ‘개과천선 서인영’ 채널에는 ‘서인영 친아빠 소세지 공장 최초공개 (+가족 총출동, 유산 상속)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 서인영은 부모님이 운영하는 식품 공장을 찾아 일손을 도왔다. 평소 화려한 스타일을 보여왔던 서인영은 작업을 위해 손톱까지 제거한 모습으로 등장했고, 옷을 갈아입은 뒤 “이제 예뻐질 거다. 머리 기를 거다”라고 말했다.결혼식을 앞둔 변화냐는 질문에는 “그것도 있고 사람들이 너무 그러니까 한번 길러보려 한다. 그리고 또 아니면 자르면 된다”고 답했다.예비 사위를 만났냐는 질문에 어머니는 “사람이 좋다. 열심히 사니까. 근데 인영이 환경이 좀 그래서 우리는 좀 사귀어 보라 했다. 2번 정도는 사계절을 지켜보라 했다. 특히 아빠가”라고 말했다.이어 결혼 생활에 대한 이야기가 나오자 어머니는 “별거 없다. 한쪽이 참는 거다. 인내밖에 없다”고 조언했다. 이에 서인영은 “한 사람이 참으면 산다더라. 일단 오빠는 참는다”고 말하며 “내가 진짜 화나면 소리 지르지 않고 콧구멍이 커진다. (코에서) 용가리 바람이 나오면 없어진다. 사라지든가 말이 없어진다”고 털어놔 웃음을 자아냈다.어머니는 “예비 사위가 찬찬한 거 같다. 둘 다 혈기가 있으면 못 사는데 혈기가 없으니까 맞다고 생각한다”고 두 사람의 관계를 바라봤다.그러던 중 서인영이 “내가 만약에 삼혼 가면 어떻게 되는 거냐”고 장난스럽게 묻자 어머니는 곧바로 “그건 안 되지”라고 단호하게 답했다. 이어 “진짜 삼혼은 안 된다. 여기서 잘 살아야지”라고 강조해 웃음을 안겼다.한편 서인영은 2023년 일반인 사업가와 결혼했으나 이듬해 이혼 소식을 전했다. 이후 6살 연상의 사업가와 재혼을 발표하며 새로운 시작을 알렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr