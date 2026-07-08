고소영이 일본 여행 일상을 공개했다. / 사진='고소영' 유튜브 캡쳐

고소영이 친오빠와의 일화를 공개했다. / 사진='고소영' 유튜브 캡쳐

배우 고소영이 과거 친오빠가 날린 돌직구를 털어놨다.지난 7일 유튜브 채널 '고소영'에는 고소영 가족이 일본 여행하는 일상이 담겼다. 고소영은 일본 여행을 즐기며 쇼핑과 맛집 탐방에 나섰다.고소영은 "여행 가면 웨이팅도 추억이라고 생각하는 편"이라고 밝혔다. 그러면서 "일본에 오면 장인 정신으로 천천히 하는 곳이 많다"라고 설명했다. 그는 일본에서 혼자 한 시간 동안 밥을 먹는 손님도 봤다고 말해 놀라움을 자아냈다.고소영은 과거 일본에서 유학했던 친오빠와 밥을 먹으러 갔던 에피소드를 털어놨다. 그는 혼자서 오랫동안 밥을 먹는 손님을 보고 신기한 마음에 오빠에게 "저 사람 혼자서 저렇게 오래 밥을 먹어"라고 말했다. 이에 고소영의 친오빠는 "왜 이렇게 남한테 관심이 많냐. 신경 꺼라"라고 돌직구를 날렸다고 고백했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr