가수 임영웅이 '산골총각 영웅'에 출연하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 임영웅이 '산골총각 영웅'에 출연하고 있다. / 사진=SBS

SBS '산골총각 영웅'이 1회 연장해 총 7부작으로 방송된다.'산골총각 영웅'은 첫 방송 이후 시청률과 화제성을 모두 잡으며 화요 예능 강자로 자리 잡았다. 핵심 지표인 2049 시청률에서는 3주 연속 화요 예능 1위를 기록했고, 분당 최고 시청률은 6.5%까지 오르며 꾸준한 상승세를 보였다.이에 '산골총각 영웅'이 인기에 힘입어 1회를 연장해 방송한다. 제작진은 "시청자분들께서 보내주신 뜨거운 성원 덕분에 1회 연장을 할 수 있었다"라며 "남은 회차 동안 산골에서 펼쳐지는 다양한 에피소드들을 밀도 있게 담아낼 예정이니 마지막까지 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 전했다.한편 7부작으로 연장된 '산골총각 영웅'은 남은 방송에서도 다채로운 이야기를 이어간다. 다음 주에는 곽범, 넉살, 로이킴이 합류한 'NEW 산총각즈'의 산골 생활이 공개되며, 이후에는 '삼시세끼' 시리즈로 인연을 맺은 차승원과 김도훈이 출연해 힘을 보탤 예정이다.'산골총각 영웅'은 매주 화요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr