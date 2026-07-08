32기 영수, 영숙이 언쟁을 벌인다./사진제공=SBS Plus·ENA

32기 영수, 영숙이 언쟁을 벌인다./사진제공=SBS Plus·ENA

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 32기 영수와 영숙이 ‘술 한 잔’을 둘러싼 엇갈린 해석으로 냉기류를 맞는다.8일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus·ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 ‘랜덤 데이트’ 후 마주한 영수와 영숙이 현실 부부싸움 같은 언쟁을 벌이며 모습이 담긴다.앞서 영숙은 영수에게 “저는 술을 안 마신 상태에서 대화하는 걸 좋아한다”라고 자신의 연애관을 분명하게 밝혔다. 그러나 영수는 영자와의 ‘랜덤 데이트’에서 반주를 걸친 채 숙소로 돌아오고, 이를 본 영숙은 “나는 오늘 (영수 님과) 대화를 할 거라고 생각했는데”라며 실망감을 표현한다. 결국 영숙은 영수를 불러내 “오늘 술을 마시지 않은 상태에서 얘기하고 싶다고 분명히 말했다”며 서운함을 쏟아낸다. 영수는 “이게 그 정도로 화낼 일은 아니라고 생각하는데?”라고 이견을 보인다.평행선을 달리는 두 사람의 대화에 3MC 데프콘, 이이경, 송해나는 “둘 다 이해가 간다”, “진짜 부부싸움을 보는 것 같다”는 반응을 보인다. 결국 대화를 마친 영수는 영숙을 숙소로 돌려보낸 뒤, 혼자서 입술을 꽉 깨물며 앞니를 드러내는 ‘분노의 토끼 이빨’ 표정을 짓는다. 이에 3MC는 “너무 현실 남자다”라며 공감한다.영수와 영숙이 오해를 풀고 다시 가까워질 수 있을지 관심이 쏠리는 가운데, 32기 공식 커플처럼 여겨졌던 영철과 영자 사이에서도 미묘한 변화가 감지된다. 영자와 영철은 길을 걸으며 팔짱을 낀 채 다정한 분위기를 풍기는 것도 잠시, 계속 따로따로 행보를 보인다. 결국 섭섭함이 쌓인 영자는 인터뷰에서 “마음이 조금 식었다”라고 고백한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr