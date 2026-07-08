이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’

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홍영기가 21살 때 남편에게 정관 수술을 요구한 사연을 털어놨다.8일 ‘노빠꾸 탁재훈’ 채널에는 1세대 얼짱 출신 사업가 홍영기가 출연해 어린 나이에 시작한 결혼 생활과 가족 이야기를 솔직하게 털어놓는 모습이 담겼다.영상에서 홍영기는 남편과의 첫 만남에 대해 “너무 이상형이다. 같이 피팅 모델하다 만났다”고 밝혔다. 두 사람은 어린 나이에 결혼을 결정했고, 홍영기는 그 이유에 대해 “아기가 생겨 결혼했다”고 말했다.현재 두 사람은 두 아들을 키우고 있다. 특히 첫째 아들은 어느덧 중학생이 됐고, 홍영기는 “지금도 아들 친구들 놀러 오면 저한테 와 ‘너희 엄마 존나 이뻐’라고 한다”고 말해 웃음을 안겼다.이후 부부 사이의 이야기가 이어졌다. 탁재훈이 남편과의 관계를 묻자 홍영기는 “제가 잡고 사는 거 같다. 남편이 엄청 착하다”고 답하며 남편을 향한 애정을 드러냈다.그러던 중 탁재훈은 남편에게 했던 특별한 요구를 언급했고, 홍영기는 21살이었던 남편의 정관수술 사연을 꺼냈다.홍영기는 “남편 21살 때 했다. 둘째 낳고 나서”라고 밝혔고, 이어 “제가 첫째 때 바로 하라 했는데 ‘절대 둘째 생길 일 없다. 자기가 조심하겠다’ 했는데 생긴 거다. 그래서 찍소리 못하고 바로 병원에 갈 수밖에 없었다”고 말했다.탁재훈은 “의사선생님이 정말 짠하다고 할인을 해줬다더라”고 했고, 홍영기는 “포경수술을 서비스로 해주셨다 했나 그런 거 같다”고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 홍영기는 코미디TV ‘얼짱시대’ 출연 당시 독보적인 인지도로 화제를 모았던 1세대 얼짱 출신이다. 2012년 결혼 후 두 아들의 엄마가 된 그는 현재 뷰티·패션 브랜드를 운영하며 사업가 겸 인플루언서로 활동하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr