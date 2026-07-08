천뚱 / 사진 = 천뚱 유튜브 채널, 천뚱 SNS

방송인 홍현희의 시매부이자 크리에이터 천뚱이 다이어트 중인 근황을 전했다.8일 천둥은 자신의 SNS에 "아침밥은 황제처럼!"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 닭가슴살 스테이크와 소시지, 삶은 달걀 4개와 현미밥으로 구성된 그의 한 끼 식단이 담겼다.과거 남다른 먹성으로 화제를 모았던 그는 확 달라진 식단 구성을 공개해 놀라움을 안겼다. 해당 사진을 접한 팬들은 "제가 알던 '전참시' 그 분이 맞나", "살이 얼마나 빠진 건지. 대단하다" 등 그의 다이어트 도전에 응원을 전했다.앞서, 천뚱은 지난 5월 "맛있는 거 먹기 위해 노력은 계속된다. 건강한 돼지가 되기 위해"라는 글과 함께 몰라보게 슬림해진 근황을 전했다. 당시 그는 선명한 턱선과 또렷해진 이목구비를 자랑해 감탄을 자아냈다.한편, 천뚱은 2021년 MBC 예능 '전지적 참견 시점'에 출연해 끝없는 먹방을 선보여 이름을 알린 바 있다. 그는 2023년 전정신경염 진단을 받고 8개월 동안 투병 생활을 이어갔으나 최근 건강을 회복한 것으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr