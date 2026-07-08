있지 유나가 수영복 패션을 선보였다./SNS

있지 유나가 수영복 패션을 선보였다./SNS

있지 유나가 마린걸 패션을 선보였다.최근 유나는 수영장에서 멤버들과 시간을 보내는 모습을 게재했다. 그는 수영복을 입고 멤버들과 오랜만의 휴식을 보냈다.유나가 입은 수영복은 브랜드 V사의 제품이다. 마린 스타일의 네이비, 화이트 스트라이프 패턴이 돋보인다. 허리 아래는 솔리드 네이비 컬러로 구성되어 허리를 더욱 잘록하게 만든다. 가격은 12만 9000원이다.한편, 있지는 지난 4일 방콕 임팩트 아레나에서 세 번째 월드투어 'ITZY 3RD WORLD TOUR 'TUNNEL VISION''의 일환으로 무대를 펼쳤다. 이번 일정은 2024년 3월 치러진 두 번째 월드투어 이후 약 2년 4개월 만에 마련된 현지 단독 콘서트다.더불어 오는 11일 마닐라를 시작으로 8월 15일 마카오, 9월 5일 타이베이, 11일 런던, 13일 암스테르담, 15일 파리, 17일 프랑크푸르트, 10월 3일 싱가포르 등에서 투어 일정을 이어간다. 이에 앞서 오는 8월 8일과 9일에는 서울 송파구 올림픽홀에서 다섯 번째 공식 팬미팅을 진행할 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr