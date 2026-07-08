추영우는 지난 7일 서울 용산CGV에서 열린 제5회 청룡시리즈어워즈 핸드프린팅 행사에 참석했다. 지난해 넷플릭스 '중증외상센터'로 신인남우상을 거머쥔 추영우가 손도장을 남기기 위해 행사에 함께했다.
이날 MC 박경림은 지난해 추영우가 신인상을 받은 뒤 자신의 SNS에 장문의 글을 게재했던 일을 언급하며 소감을 물었다.
이에 추영우는 "제가 그런 글을 썼었나요? 어떤거죠?"라는 답변으로 반응하며 당시 글에 대해 되물었다. 1년 밖에 되지 않았지만 추영우는 계속해서 잘 기억이 나지 않는다는 태도를 보였고 MC와 옆에 있던 배우들 마저 당황스러운 기색을 감추지 못했다.
이어 박경림은 최근 '문짝남'으로 불리고 있는 추영우에게 자신만의 차별화된 매력을 묻는 질문을 던졌다. 추영우는 "그냥 키 큰 거요"라고 짧게 답했고, 이후 MC가 '자신만의 차별화된 매력'을 다시 묻자 "무쌍이랑 까만거요"라고 덧붙였다.
다소 무성의하고 딱딱한 그의 답변에 객석은 황당함을 보였다. 더불어, 현장에는 잠시 어색한 분위기가 흐르기도 했다.
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