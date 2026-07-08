1992년 데뷔한 가수 이소라가 유튜브 '성시경'의 코너인 '부를텐데'에 출연했다.
지난 7일 오후 유튜브 채널 '성시경'을 통해 공개된 '부를텐데'에는 가수 이소라가 게스트로 출연했다.
이날 이소라는 지난 7일 발매한 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게 (Summer Breeze)'를 라이브로 최초 공개했다. 이소라의 가창을 곁에서 지켜본 성시경은 "누나가 고막남친에 나와줬을 때 생각을 했다. 잊고 있다가 '맞아, 우리나라에 이소라가 있었지'라는 생각을 했다. 너무 큰데 어딘가 숨어있다가 쫙 나와준 느낌"이라며 경외심을 표했다. 특히 이소라는 2014년 잔나비의 최정훈이 선물한 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게 (Summer Breeze)'의 작업 비하인드를 털어놓았다. 그녀는 "좋아하는 뮤지션인 최정훈에게 직접 연락해 곡을 부탁했다"라며, "곡을 받고 죽어있던 감성이 확 살아나는 영감을 받았다. 곡 속의 서사를 위해 스스로 고독과 외로움을 기꺼이 쏟아부었다"고 고백했다.
이어 이소라는 "7집 앨범 때부터 내가 이 별에서 노래하기 위해 태어난 사람이라는 생각을 가지게 됐다"라며 "그때부터 노래에 대한 책임감이 생겼고, 조금이라도 더 오래 노래하고 싶다"고 전했다. 또한, 이소라는 신곡뿐만 아니라 대중에게 오랜 시간 사랑받아 온 '내 곁에서 떠나가지 말아요'와 '처음 느낌 그대로'를 피아니스트 겸 작곡가 이승환의 아름다운 선율에 맞춰 열창했다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
지난 7일 오후 유튜브 채널 '성시경'을 통해 공개된 '부를텐데'에는 가수 이소라가 게스트로 출연했다.
이날 이소라는 지난 7일 발매한 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게 (Summer Breeze)'를 라이브로 최초 공개했다. 이소라의 가창을 곁에서 지켜본 성시경은 "누나가 고막남친에 나와줬을 때 생각을 했다. 잊고 있다가 '맞아, 우리나라에 이소라가 있었지'라는 생각을 했다. 너무 큰데 어딘가 숨어있다가 쫙 나와준 느낌"이라며 경외심을 표했다. 특히 이소라는 2014년 잔나비의 최정훈이 선물한 신곡 '너의 얼굴 다 잊을게 (Summer Breeze)'의 작업 비하인드를 털어놓았다. 그녀는 "좋아하는 뮤지션인 최정훈에게 직접 연락해 곡을 부탁했다"라며, "곡을 받고 죽어있던 감성이 확 살아나는 영감을 받았다. 곡 속의 서사를 위해 스스로 고독과 외로움을 기꺼이 쏟아부었다"고 고백했다.
이어 이소라는 "7집 앨범 때부터 내가 이 별에서 노래하기 위해 태어난 사람이라는 생각을 가지게 됐다"라며 "그때부터 노래에 대한 책임감이 생겼고, 조금이라도 더 오래 노래하고 싶다"고 전했다. 또한, 이소라는 신곡뿐만 아니라 대중에게 오랜 시간 사랑받아 온 '내 곁에서 떠나가지 말아요'와 '처음 느낌 그대로'를 피아니스트 겸 작곡가 이승환의 아름다운 선율에 맞춰 열창했다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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