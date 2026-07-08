송진우가 아내의 실체를 고백한다./사진=송진우 SNS

송진우가 아내의 실체를 고백한다./사진제공=SBS

배우 송진우가 일본인 아내 미나미와의 결혼 생활을 공개한다.지난 7일 방송된 SBS 예능 ‘동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명’(이하 ‘동상이몽2’) 말미에는 19년 차 신스틸러 배우 송진우와 일본인 아내 미나미의 합류가 예고됐다.공개된 예고 영상에서 송진우는 아내 미나미에 대해 “액션배우인 줄 알았다. 액션을 많이 취한다”라며 아내의 엽기적인 면모를 폭로했다. 송진우는 "뺨을 때리고, 제 팬티를 찢어 놓은 적도 있다"고 밝혔다. 아내 미나미는 “입으면 밑이 없는 거다. 몇 번이나 했다”며 오히려 뿌듯한 듯한 모습까지 보였다.이어 송진우는 “(웃음으로) 대결 아닌 대결을 한다. 집안에서 한일전이 일어날 때도 있다”고 말했다. 실제로 이어진 영상에서 부부는 집에서도 높은 텐션을 유지하며 댄스 대결을 펼치는 등 남다른 코믹한 일상으로 시선을 사로잡았다. 인터뷰에서도 부부는 서로를 향해 “내가 이길 거야”라고 외치며 치열한 웃음 대결을 예고했다.두 사람의 부부 일상은 오는 14일 오후 10시 40분 방송되는 ‘동상이몽2’에서 확인할 수 있다.한편, 지난해 송진우는 '선 넘은 패밀리'에 출연해 아내와 각방을 쓴다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 “아내 미나미가 두 아이를 재워야 해서, 자연스럽게 방에서 쫓겨났다”면서도 “솔직히 편하긴 편하다”고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr