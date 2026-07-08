효린 / 사진 = 효린 SNS

그룹 씨스타 출신 가수 효린이 건강미 가득한 몸매를 과시했다.7일 효린은 자신의 SNS에 "Originalyn + ChecK"(오리지널린+체크)라는 글과 함께 여러 장의 콘셉트포토를 게재했다. 공개된 사진에서 그는 나시 크롭톱과 로우라이즈 데님을 매치해 청량미를 자아냈다.이날 효린은 특유의 진한 아이 메이크업과 구릿빛 피부로 이국적인 비주얼을 자랑했다. 특히, 그의 무결점 몸매가 눈길을 끌었다. 효린은 잘록한 허리 라인과 군살 하나 없는 직각 어깨로 그간의 혹독한 관리를 짐작케 했다. 그는 전체적으로 슬림한 실루엣을 자랑하면서도 선명한 기립근 라인으로 건강미를 발산했다.한편, 효린은 오는 22일 미니 4집 'Originalyn'으로 가요계 복귀를 알렸다. 이는 지난해 12월 공개된 'Stanfinf On The Edge'(스탠딩 온 더 엣지) 이후 약 7개월 만의 신보다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr