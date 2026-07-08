배우 김민하가 외모 평가에 대해 소신 발언했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 김민하는 차기작으로 '우리 태양을 흔들자' 출연을 검토 중이다. / 사진='BBC 코리아' 유튜브 영상 캡처

배우 김민하가 자신을 둘러싼 외모 평가에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.8일 BBC뉴스 코리아 공식 유튜브 채널에는 김민하와 진행한 인터뷰 영상이 공개됐다. 인터뷰에서 김민하는 자신의 외모를 어떻게 생각하느냐는 질문을 받았다. 이에 그는 "나의 외모에 매우 만족한다"고 웃으며 답했다.그는 "요즘 많은 사람들이 제 외모에 대해 이야기하고 있다"며 "저는 다음 작품을 준비하기 위해 체중을 감량하고 있었을 뿐"이라고 설명했다. 이어 "맡은 역할에 따라 몸이나 외모를 바꿀 준비가 항상 돼 있다"며 "외모는 제 일과 밀접하게 연결돼 있다. 정형화된 아름다움 같은 걸 위해서가 아니다"고 소신 발언했다.최근 김민하는 이전보다 한층 야윈 이른바 '뼈말라' 비주얼을 공개해 화제를 모았다. 일부 누리꾼들은 앙상해진 모습에 건강을 우려하는 반응을 보이기도 했다. 이에 김민하는 최근 다른 인터뷰에서 "총 17kg을 감량했다"며 "약 2년에 걸쳐 체중을 줄였고 모두 역할을 위해 진행한 것"이라고 밝힌 바 있다.한편 김민하는 넷플릭스 '우리 태양을 흔들자' 출연을 검토 중이다. 그는 극 중 시한부 인물을 연기하기 위해 체중을 감량한 것으로 알려졌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr