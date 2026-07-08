V8 버논, 개구쟁이 소년에서 아티스트로…'미아' 오피셜 필름 공개

그룹 세븐틴 유닛 V8(디에잇, 버논)이 버논의 솔로곡 '미아' 오피셜 필름을 공개했다.8일 공개된 영상은 V8 첫 미니앨범 'V8'에 수록된 버논의 솔로곡 '미아'를 바탕으로 제작됐다. 부모님이 버논의 한국 이름인 '한솔'을 부르는 목소리로 시작해 유년 시절의 모습을 홈비디오 형식으로 풀어낸다.영상은 어린 시절의 일상부터 세븐틴으로 활동하는 현재까지의 시간을 차례로 담아낸다. 장난기 많은 소년이 아티스트로 성장하는 과정을 보여주며, 곡의 가사와 함께 버논의 성장 과정을 돌아보는 구성이다.'미아'는 한국대중음악상 2관왕 프로듀서 키라라(KIRARA), 한정인, 오랜 협업을 이어온 Robb Roy가 함께 작업한 곡이다. 경쾌한 비트와 리드 사운드를 바탕으로 버논의 솔직한 생각을 담아냈다.한편 V8은 오는 11~12일 경기 고양시 킨텍스 제1전시장 1홀과 17~19일 홍콩 아시아월드 엑스포 홀10에서 '2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE'를 개최한다. 공연에서는 'singasong'을 비롯해 '미아' 등 앨범 수록곡 무대를 선보일 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr