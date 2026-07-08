김호영은 과거 옥주현과의 갈등을 겪은 바 있다. / 사진=텐아시아 DB

뮤지컬배우 최정원이 김호영을 칭찬했다. / 사진='투머치 김호영' 유튜브 영상 캡처

뮤지컬 배우 최정원이 후배 김호영을 향해 따뜻한 조언을 건넸다.지난 7일 유튜브 채널 '투머치 김호영'에는 '오늘 저녁은 수원 통닭이닭. 찐친 최정원 선배와 치킨 먹으며 토크 한사바리'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 최정원이 출연해 김호영과 함께 다양한 이야기를 나눴다.두 사람은 함께 식사를 하며 진솔한 대화를 이어갔다. 김호영은 과거 뮤지컬 '킹키부츠' 공연과 '렘피카' 연습을 병행하던 시절을 떠올리며 "인생에서 한 번도 겪어보지 못했던 번아웃을 느꼈다"고 털어놨다.이를 들은 최정원은 "호영이가 가끔 투덜댈 수는 있지만 내 눈에는 행복해 보인다"며 "지금은 성장하는 과정이고 남들보다 더 앞서가려는 욕심이 있는데 그 욕심도 아름답다"고 따뜻한 위로를 건넸다. 이어 "공연의 퀄리티를 끌어올릴 수 있는 건 호영이의 노력 덕분"이라며 아낌없는 칭찬을 보냈다.한편 최근 김호영과 옥주현의 과거 갈등이 다시 주목받고 있다. 옥주현이 팬 소통 플랫폼을 통해 2022년 불거졌던 이른바 '옥장판' 논란을 언급하며 "가장 후회하는 건 고소를 취하한 것"이라고 밝히면서다.'옥장판' 논란은 뮤지컬 '엘리자벳' 캐스팅을 둘러싼 인맥 캐스팅 의혹 속에서 김호영이 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올리며 불거졌다. 이후 옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했고 제작사는 인맥 캐스팅 의혹을 부인했다.논란이 확산하자 당시 최정원, 남경주, 박칼린 등 뮤지컬계 선배들은 공동 성명을 발표하고 "배우들이 캐스팅 문제에 개입해서는 안 된다"고 자제를 촉구했다. 이후 김호영은 특정인을 겨냥한 글이 아니었다고 해명했고 옥주현이 고소를 취하하면서 사건은 일단락됐다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr