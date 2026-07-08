불꽃 파이터즈가 울산 웨일즈와 승부를 벌인다. / 사진 제공 : 스튜디오C1

불꽃 파이터즈가 울산 웨일즈와 승부를 벌인다. / 사진 제공 : 스튜디오C1

불꽃 파이터즈가 울산 웨일즈와 승부를 벌인다.불꽃 파이터즈가 오는 12일 고척 스카이돔에서 울산 웨일즈와 각본 없는 명승부를 펼친다.이번 경기는 2026시즌 아홉 번째 직관으로, 상대는 KBO 최초의 시민구단 울산 웨일즈다. 2026년 2월 창단한 울산웨일즈는 현재 퓨처스리그 남부 리그 1위를 달리고 있는 신흥 강자다. 특히 2020년 한국인 야수 최초로 월드시리즈에 진출한 메이저리거 최지만과 시카고 컵스 마이너리그 출신 외야수 김동엽 등 선수진을 앞세웠다.이에 맞서는 파이터즈의 라인업은 송승준, 이대호, 오승환, 이대은 등 해외 리그를 경험한 레전드들이 중심을 잡고, 치열한 경쟁을 뚫고 합류한 영건들이 패기를 더한다. 여기에 이들을 진두지휘하는 김성근 감독의 지략까지 더해졌다.파이터즈는 지난 6월 29일 방송 기준 4승 1패, 승률 8할을 기록하고 있다. 이번 시즌 목표 승수인 15승까지는 11승을 남겨둔 상태다. 든든한 선발진 이대은, 유희관, 신재영은 낮은 평균 자책점과 훌륭한 경기 운영 능력을 보여주고 있으며, 타선 역시 정의윤, 박재욱, 김재호 등이 공격을 이끌고 있다. 불꽃 파이터즈가 프로팀을 만나는 시즌 아홉 번째 직관에서도 승전가를 울릴 수 있을지 기대가 모인다.오는 12일 오후 2시 고척 스카이돔에서 열린다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr