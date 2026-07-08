유지나가 가수 남진과의 인연을 공개한다. / 사진=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프' 영상 캡처

유지나가 가수 남진과의 인연을 공개한다. / 사진제공=TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'

가수 유지나가 선배 남진과의 특별한 인연을 공개한다. 무명 시절 일본 공연에서 남진의 배려로 인생의 전환점을 맞았던 사연을 털어놓는다.8일 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 '원조 판소리 트롯퀸' 유지나가 출연한다.유지나는 가수 인생의 전환점이 된 남진과의 인연을 공개한다. 그는 "무명 시절 남진 선배님의 일본 미니콘서트에 국악인 게스트로 참석했다가 앙코르를 25곡이나 불렀다"며 "그때 팁으로 1800만 원을 받았다"고 밝혀 모두를 놀라게 한다.이어 "당시 남진 선배님이 '나는 한 곡만 하면 되니까 네가 무대에 올라가라'고 하셨다"며 후배에게 기회를 양보한 남진의 배려를 떠올린다. 그러면서 "그 일을 계기로 5년 동안 일본에서 단독 행사 무대에 섰다"고 덧붙여 훈훈함을 더한다.'퍼펙트 라이프'는 8일 오후 8시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr