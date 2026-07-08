그룹 다이아 출신 기희현이 무결점 몸매를 뽐내고 있다. / 사진=기희현 SNS

모델 이상윤(29)과 공개 연애 중인 그룹 다이아 출신 기희현(31)이 몸매를 과시했다.기희현은 지난 7일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 기희현이 일본 여행 중 해변가를 찾은 모습. 홀터넥 비키니에 구릿빛 몸매를 뽐낸 그는 군살 없는 라인을 보여줘 눈길을 끌었다.앞서 기희현은 지난달 자신의 SNS에 이상윤과 함께 오사카 길거리를 거닐고 있는 CCTV 영상을 업로드하며 연애 중임을 밝혔다.한편 기희현은 2015년 그룹 다이아로 데뷔했으며 다음해 Mnet '프로듀스 101'에 출연했다. 이후 배우로 전향하며 다양한 영화와 드라마에 출연했으며, 현재는 인플루언서로 활동 중이다. 이상윤은 채널A '하트페어링'에서 메기남으로 등장한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr