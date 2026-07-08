이상민이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

이상민이 ‘하트시그널5’에서 입주자들의 복잡한 감정선을 짚어냈다. / 사진 제공 : 채널A 방송 캡처

이상민이 '하트시그널5'에서 출연자의 마음에 공감했다.지난 7일 방송된 채널A '하트시그널5' 13회에서 이상민은 입주자들의 미묘한 감정 변화를 누구보다 깊이 읽어내며 독보적인 존재감을 드러냈다.이날 이상민은 김민주가 친언니 김규리에게 속마음을 털어놓으며 눈시울을 붉히자 함께 눈물을 훔쳤다. 그는 "가족이 아닌 우리도 이렇게 속상한데, 언니의 마음은 오죽하겠나"라며 공감했다. 이상민은 김성민으로 인해 홀로 속앓이를 해온 김민주의 마음을 진심으로 헤아렸다.이어 이상민은 정준현이 강유경을 향한 마음을 드러내자 "중요한 건 박우열의 눈빛이 달라졌다는 것"이라며, 흔들리는 박우열의 내면을 정확하게 짚어냈다. 그는 "사랑방 이후 강유경을 더 좋아하게 된 박우열이 반대급부적으로 불안함을 느끼는 것"이라며 "두 사람 사이의 주도권은 강유경에게 넘어갔다"고 분석했다.또한 이상민은 김성민이 자신의 인간적 호감과 이성적 호감을 구분하지 못한다는 이야기에 "이러다가 지나가는 사람한테도 다 말하고 다니겠다"며 웃음을 자아내면서도, 강유경을 향한 그의 진심을 짚어줬다. 이어 김성민이 강유경을 향해 직진하고 있다는 소식을 전해 들은 김민주가 참았던 눈물을 흘렸고, 이상민은 "바보 같은 김성민에 대한 안타까움과 서운함이 섞인 복합적인 감정일 것"이라며 김민주를 대변했다.방송 말미, 매칭 데이트 후 이상민은 그는 "추가 시간 5분이 남았을 때 박우열은 실점할 것 같은 불안함을 갖고 있고, 정준현은 끝까지 최선을 다하는 모습으로 강유경의 마음을 흔들고 있다"며 강유경의 마음이 어느 한쪽으로도 기울지 않은 채 반반으로 팽팽함을 유지하고 있음을 짚어냈다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr