하희라가 연극 무대에 오르는 최수종을 응원했다. / 사진=하희라 SNS

배우 하희라가 남편 최수종이 출연하는 연극 '오이디푸스' 관람 소감을 밝혔다.하희라는 지난 7일 자신의 SNS에 "관객의 눈으로 볼 때 밀도 있는 무대와 에너지 모든 배우들의 노력, 열연, 당신의 연기를 볼 수 있어서 감동이었어요"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 하희라는 최수종의 대기실을 방문한 모습이다. 그는 밝은 미소를 지으며 최수종을 가리켰다. 두 사람의 다정한 분위기가 눈길을 끈다.하희라는 연극을 재밌게 봤으면서도 남편을 향한 걱정을 내비쳤다. 그는 "아내의 눈으로는 힘들어서 어떡하지 마음이 아파서 눈물 나고"라며 남편을 향한 애틋한 마음을 전했다. 그러면서 "앞으로 공연은 계속 봐야 하는데 내일은 배우의 눈으로 봐야겠습니다"라고 덧붙이며 남편을 응원했다.하희라는 최수종과 1993년 결혼했다. 연예계 대표 잉꼬부부로 알려진 두 사람은 슬하에 아들과 딸을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr