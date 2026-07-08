김대호와 경수진이 임장을 떠난다. / 사진=텐아시아DB

김대호와 경수진이 임장을 떠난다. / 사진=MBC

방송인 김대호가 '구해줘! 홈즈'에서 배우 경수진과 세컨 하우스 임장에 나선다.9일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 강원도 영월로 세컨드 하우스 임장을 떠나는 김대호, 주우재, 경수진, 양세형의 모습이 공개된다.이날 방송에서 멤버들은 자연과 여유를 만끽할 수 있는 강원도 영월을 찾는다. 영월은 영화 '왕과 사는 남자(왕사남)'에서 단종의 마지막을 그린 배경으로 알려진 지역으로, 세컨드홈 특례 지역에 포함돼 1주택자도 세제 혜택을 받을 수 있다. 이번 임장에는 세컨드 하우스를 꿈꾸는 양세형과 본집 옆 별채를 세컨드 하우스로 활용 중인 김대호, 보령에서 세컨드 하우스 생활을 하고 있는 경수진이 함께해 영월의 다양한 매물을 둘러본다.세 사람이 가장 먼저 찾은 신혼부부의 세컨드 하우스는 차분한 젠 스타일의 인테리어와 자연을 바라보며 즐길 수 있는 자쿠지까지 갖춰져 눈길을 끈다. 임장 도중 밭일을 하던 집주인 남편과 우연히 만나 세컨드 하우스를 선택한 이유와 실제 생활에 대한 이야기도 들어본다. 아내가 4도 3촌 생활을 하는 반면, 영월에 정착한 남편은 "3대가 서울 출신"이라고 밝혀 웃음을 안긴다.이어 찾은 곳은 새하얀 외관과 달리 내부를 다채로운 색감으로 꾸민 컬러풀 하우스다. 세컨드 하우스로 시작했지만 현재는 부부의 퍼스트 하우스로 사용 중인 공간으로, 곳곳에 취향을 담은 인테리어가 눈길을 끈다. 특히 각자의 개성을 반영해 꾸민 부부의 방은 전혀 다른 분위기를 자아내 놀라움을 안긴다. 이를 본 주우재는 "각자 자취하는 것처럼 생활하는 것 같다"고 말하고, 경수진도 "거의 원룸 같다"며 공감한다.특히 아내의 방에 마련된 아늑한 다락방이 눈길을 끈다. 세 사람은 다락에 놓인 카세트 플레이어로 윤종신의 '보람찬 하루'를 함께 들으며 여유로운 시간을 보낸다. 양세형은 "서울에서 열심히 일하다가 저 노래 한 곡 들으러 가고 싶은 느낌이다"라며 전원생활의 매력을 전한다. 집주인 부부 역시 전원생활에 만족감을 보이며 "시골 생활을 한번 경험해 보면 다시 도시로 가고 싶지 않을 것"이라고 말해 눈길을 끈다.'구해줘! 홈즈' 세컨드 하우스 편은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr