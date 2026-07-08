사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

배우 한소희가 자연 속에서의 여유로운 순간과 시크한 일상을 공개하며 독보적인 분위기를 발산했다.최근 한소희는 자신의 인스타그램에 "😎"이라는 멘트와 함께 사진을 올렸다.공개된 사진에서 한소희는 나무가 우거진 산책길에서 검은색 선글라스를 착용한 채 나무를 향해 브이 포즈를 취하고 있다. 등이 드러나는 흰색 홀터넥 상의에 검은색 아우터를 어깨 아래로 걸친 스타일로 뒤를 돌아보며 미소를 짓고 있으며, 울창한 나무와 산책로가 어우러져 여유로운 분위기를 더했다.이어 공개된 사진에서 한소희는 같은 장소에서 나무를 손으로 짚은 채 고개를 위로 들어 올리고 있다. 흰색 홀터넥 상의와 검은색 아우터를 걸친 스타일은 그대로 유지했으며 검은색 선글라스를 착용한 모습과 자연 풍경이 함께 담겨 시선을 끌었다.마지막 사진에서 한소희는 실내 거울 앞에서 검은색 선글라스를 착용한 채 셀카를 촬영하고 있다. 흰색 영문이 프린트된 검은색 집업을 입고 휴대전화를 들어 얼굴을 가린 모습이며 뒤편으로 침대와 샹들리에, 액자가 놓인 공간이 함께 담겨 차분한 실내 분위기를 완성했다.팬들은 "여름은 소희의 계절", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "내 공주님", "소희 공주님", "언니를 보는 것만으로도 너무 행복해요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보냈다.한편 1994년생인 한소희는 32세로 '부부의 세계', '알고있지만', '마이 네임', '경성크리처' 등으로 많은 사랑을 받았으며 경기도 구리시 아천동 '아르카디아 시그니처' 전용면적 203㎡ 듀플렉스 펜트하우스를 52억4000만원에 분양받았다고 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr10