배우 윤경호가 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

윤경호가 묵언수행 팬 사인회에 나선다. / 사진=SBS

배우 윤경호가 13시간 묵언수행과 함께 팬 사인회에 나선다.8일 SBS 드라마 공식 SNS에는 윤경호의 시청률 공약 이행 팬 사인회 안내 포스터가 공개됐다. 공지에 따르면 윤경호는 오는 13일 서울 양천구 목동 SBS 방송센터에서 팬들과 만난다. 다만 윤경호는 묵언수행 중인 만큼 어떤 말도 할 수 없다.윤경호의 묵언수행은 그가 직접 내건 시청률 공약에서 시작됐다. 윤경호는 지난달 25일 열린 SBS 금토드라마 '김부장' 제작발표회에서 목표 시청률을 묻는 말에 "10%만 넘어도 대박이지만 소지섭이 13년 만에 SBS에 복귀했으니 13%를 목표로 하겠다"고 말했다.이에 옆에 있던 주상욱이 "13%가 되면 묵언수행 하는 건 어떠냐"고 제안했고, 윤경호는 "그럼 제가 13시간 동안 묵언수행을 하도록 하겠다"고 말해 눈길을 끌었다.'김부장'의 흥행으로 윤경호의 공약은 현실이 됐다. '김부장'이 단 2회 만에 15.7%를 기록하며 13%를 넘어선 것. 평소 재치 있는 입담으로 방송에서 활약해 온 윤경호가 13시간 동안 묵언수행을 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr