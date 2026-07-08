가수 마크 / 사진제공=어퍼룸

가수 마크가 위버스(Weverse) 공식 커뮤니티를 열고 글로벌 팬들과의 소통에 나선다.어퍼룸(Upper Room)은 8일 정오 마크의 공식 위버스 커뮤니티를 오픈했다고 밝혔다. 커뮤니티 개설과 함께 새로운 프로필 이미지도 공개했다.공개된 프로필 사진은 흑백 콘셉트로 촬영됐다. 정면을 응시하는 모습과 옆모습을 담은 컷을 통해 이전보다 한층 성숙한 분위기를 담아냈다.위버스에서는 음악 활동은 물론 다양한 프로젝트와 일상 등을 공유하며 팬들과 소통할 예정이다. 평소 팬들과 꾸준히 교감해온 만큼, 새로운 소통 창구로 활용할 계획이다.최근 크리에이티브 컴퍼니 어퍼룸을 설립한 마크는 솔로 활동을 이어가고 있다. 지난달에는 유엔환경계획(UNEP) 세계 환경의 날(World Environment Day) 개막 행사에서 자작곡 'Ready or Not' 무대를 선보이며 어퍼룸 출범 이후 첫 공식 활동에 나섰다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr