가수 딘딘이 과거 '진짜 사나이' 촬영 중 겪은 아찔했던 사고를 털어놨다. / 사진=텐아시아 DB

딘딘이 개그맨 허경환과 함께 '진짜 사나이' 촬영 비하인드를 밝혔다. / 사진='알딸딸한참견' 유튜브 영상 캡처

가수 딘딘이 MBC 예능 '진짜 사나이' 해병대 특집 촬영 당시 입술을 7바늘 꿰매고도 촬영을 이어갔던 일화를 공개했다.지난 7일 유튜브 채널 '알딸딸한 참견'에는 '무개념 졸업식, 딘딘 이미지 떡상 비결'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 딘딘이 게스트로 출연해 MC 허경환, 안재현, 뮤지와 다양한 이야기를 나눴다.딘딘은 '진짜 사나이' 해병대 수색대 훈련을 함께했던 허경환과 당시 촬영 비하인드를 떠올렸다. 허경환은 "보트를 타는 훈련이 있었다. 파도가 크길래 딘딘에게 조심하라고 했지만 계속 장난을 치더라"고 당시 상황을 설명했다.얼마 지나지 않아 딘딘은 고무보트에 입술을 강하게 부딪히는 사고를 당했다고. 딘딘은 "아프다고 소리를 질렀는데 갑자기 보트 안이 피로 물들더라"며 "입술이 크게 찢어져 7바늘을 꿰맸다"고 말했다.이어 "PD님이 부상 상태를 확인하시고는 '너 그냥 가라. 여기서 더 하면 큰일 난다'고 하시더라"며 "저는 '아닙니다. 할 수 있습니다'라고 했다"고 밝혔다. 이를 들은 허경환은 "그때 딘딘이 집에 갔으면 지금의 딘딘은 없었을 것"이라며 "끝까지 버틴 게 정말 대단했다"고 칭찬했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr