그룹 온앤오프(ONF)가 최근 발매한 음반 활동을 마쳤다.
온앤오프는 지난달 17일 정규 2집 파트2 'ONF:MY SELF'('온앤오프:마이 셀프')를 발표하고 타이틀곡 'Open The Door'('오픈 더 도어')로 방송 무대에 올랐다.
2017년 데뷔한 온앤오프는 그간 '사랑하게 될 거야(We Must Love)', 'Beautiful Beautiful'('뷰티풀 뷰티풀'), 'Bye My Monster'('바이 마이 몬스터') 등을 발표하며 활동해 왔다.
이번 앨범은 지난해 나온 정규 2집 파트1 'ONF:MY IDENTITY'('온앤오프:마이 아이덴티티')와 연결되는 서사를 다룬다. 타이틀곡 'Open The Door'를 비롯해 총 6곡이 담겼다.
이번 음반에는 멤버들이 직접 작업에 참여했다. 승준은 전반적인 기획 작업에 동참했다고. 와이엇과 민균은 작사·작곡 크레딧에 표기됐다. 유토는 안무 디렉팅에 참여해 무대 구성을 이끌었다.
음반 판매량과 차트 성적도 집계됐다. 'ONF:MY SELF'는 한터차트 기준 초동 판매량 11만 3916장을 달성해 자체 최고 수치를 기록했다. 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트에서는 52위를 기록했으며 일본, 홍콩, 필리핀, 사우디아라비아 등 주요 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 10위권 내에 진입했다.
일본 시장 내 반응도 집계됐다. 해당 음반은 일본 타워레코드 K팝 데일리 차트 정상에 오른 뒤 6월 셋째 주 주간 차트 4위를 기록했다. 타이틀곡 'Open The Door'는 발매 직후 벅스 실시간 차트 1위에 올랐으며, 뮤직비디오는 유튜브 조회수 1300만 회를 넘겼다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
온앤오프는 지난달 17일 정규 2집 파트2 'ONF:MY SELF'('온앤오프:마이 셀프')를 발표하고 타이틀곡 'Open The Door'('오픈 더 도어')로 방송 무대에 올랐다.
2017년 데뷔한 온앤오프는 그간 '사랑하게 될 거야(We Must Love)', 'Beautiful Beautiful'('뷰티풀 뷰티풀'), 'Bye My Monster'('바이 마이 몬스터') 등을 발표하며 활동해 왔다.
이번 앨범은 지난해 나온 정규 2집 파트1 'ONF:MY IDENTITY'('온앤오프:마이 아이덴티티')와 연결되는 서사를 다룬다. 타이틀곡 'Open The Door'를 비롯해 총 6곡이 담겼다.
이번 음반에는 멤버들이 직접 작업에 참여했다. 승준은 전반적인 기획 작업에 동참했다고. 와이엇과 민균은 작사·작곡 크레딧에 표기됐다. 유토는 안무 디렉팅에 참여해 무대 구성을 이끌었다.
음반 판매량과 차트 성적도 집계됐다. 'ONF:MY SELF'는 한터차트 기준 초동 판매량 11만 3916장을 달성해 자체 최고 수치를 기록했다. 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트에서는 52위를 기록했으며 일본, 홍콩, 필리핀, 사우디아라비아 등 주요 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 10위권 내에 진입했다.
일본 시장 내 반응도 집계됐다. 해당 음반은 일본 타워레코드 K팝 데일리 차트 정상에 오른 뒤 6월 셋째 주 주간 차트 4위를 기록했다. 타이틀곡 'Open The Door'는 발매 직후 벅스 실시간 차트 1위에 올랐으며, 뮤직비디오는 유튜브 조회수 1300만 회를 넘겼다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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