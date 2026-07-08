사진제공=케이아이 엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF)가 최근 발매한 음반 활동을 마쳤다.온앤오프는 지난달 17일 정규 2집 파트2 'ONF:MY SELF'('온앤오프:마이 셀프')를 발표하고 타이틀곡 'Open The Door'('오픈 더 도어')로 방송 무대에 올랐다.2017년 데뷔한 온앤오프는 그간 '사랑하게 될 거야(We Must Love)', 'Beautiful Beautiful'('뷰티풀 뷰티풀'), 'Bye My Monster'('바이 마이 몬스터') 등을 발표하며 활동해 왔다.이번 앨범은 지난해 나온 정규 2집 파트1 'ONF:MY IDENTITY'('온앤오프:마이 아이덴티티')와 연결되는 서사를 다룬다. 타이틀곡 'Open The Door'를 비롯해 총 6곡이 담겼다.이번 음반에는 멤버들이 직접 작업에 참여했다. 승준은 전반적인 기획 작업에 동참했다고. 와이엇과 민균은 작사·작곡 크레딧에 표기됐다. 유토는 안무 디렉팅에 참여해 무대 구성을 이끌었다.음반 판매량과 차트 성적도 집계됐다. 'ONF:MY SELF'는 한터차트 기준 초동 판매량 11만 3916장을 달성해 자체 최고 수치를 기록했다. 아이튠즈 월드와이드 앨범 차트에서는 52위를 기록했으며 일본, 홍콩, 필리핀, 사우디아라비아 등 주요 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 10위권 내에 진입했다.일본 시장 내 반응도 집계됐다. 해당 음반은 일본 타워레코드 K팝 데일리 차트 정상에 오른 뒤 6월 셋째 주 주간 차트 4위를 기록했다. 타이틀곡 'Open The Door'는 발매 직후 벅스 실시간 차트 1위에 올랐으며, 뮤직비디오는 유튜브 조회수 1300만 회를 넘겼다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr