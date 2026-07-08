그룹 에이티즈/사진제공=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 일본 음반 시장 공략에 나선다.에이티즈는 오는 7월 29일 일본 다섯 번째 싱글을 발표하고 활동을 전개할 예정이다. 이번 신보는 사랑을 주제로 다양한 감정을 다룬 앨범이다.타이틀곡으로는 앞서 발표된 'BAD'(배드)의 일본어 버전이 채택됐다. 이와 함께 현지 신곡인 'Seeker'(시커)와 'HIGHER'(하이어), 그리고 각 수록곡의 연주 버전(인스트루멘탈)을 포함해 총 6개 트랙이 실린다.에이티즈는 음반 발매 전날인 7월 28일 현지 쇼케이스를 열고 무대를 선보인다. 이번 컴백은 지난해 9월 내놓은 일본 정규 앨범 이후 처음이다.음반 발매에 이어 현지 팬미팅 일정도 소화한다. 이들은 'ATINY'S VOYAGE : TINY MYSTERY'라는 타이틀로 오는 8월 4일부터 6일까지 사흘간 K-아레나 요코하마에서 관객들을 만난다.앞서 국내에서 발매된 미니 14집 타이틀곡 'BAD'는 음원 차트 상위권에 올랐고, 숏폼 플랫폼을 중심으로 관련 영상이 화제로 떠오르고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr