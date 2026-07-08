이선미이 세미 화보 누드를 찍었다고 밝혔다./사진제공=MBC

이선미이 세미 화보 누드를 찍었다고 밝혔다./사진제공=MBC

개그맨 이선민이 ‘확신의 기혼상’으로 달라진 위상을 공개한다. 그는 여성 팬들의 DM 이력서부터 세미 누드 화보, 김구라를 위협하는 신흥 정자왕 등극 사연까지 공개한다.8일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 이성미, 정선희, 김영희, 이선민이 출연하는 ‘웃음 크리에이터 크루, 웃크크’ 특집으로 꾸며진다.이날 이선민은 약 1년 반 만에 ‘라디오스타’를 다시 찾은 소감을 전한다. 그는 지난 출연 당시 ‘확신의 기혼상’이라는 타이틀을 얻은 뒤 관련 영상이 알고리즘을 타며 뜨거운 반응을 얻었다고 밝힌다. 이후 ‘놀면 뭐하니?’, ‘나 혼자 산다’에 이어 ‘라스’ 재출연까지 이어지며 달라진 위상을 실감하고 있다고 털어놓는다.이선민은 '라스' 첫 출연 이후 여러 MBC 프로그램을 순회할 줄 알았지만 한동안 소식이 없어 서운함을 느꼈다고 밝힌다. 그러나 예상치 못한 반응과 함께 다시 ‘라스’를 찾게 된 과정을 전하며 제작진이 바쁜 스케줄을 맞추기 위해 두 달을 기다렸다는 이야기를 더한다.‘확신의 기혼상’ 타이틀이 불러온 뜨거운 반응도 공개된다. 방송 이후 여성 팬들의 DM이 쏟아지고 있다고. 단순 메시지인 줄 알고 열었다가 결혼 정보 회사를 방불케 하는 체계적인 미래 계획들과 조건에 깜짝 놀랐다고 해 이목이 쏠린다.김영희 역시 이선민을 ‘현시점 가장 핫한 싱글남’으로 꼽으며 적극 추천에 나선다. 특히 김영희는 이선민을 향해 ‘OO영화’에 출연시키고 싶다며 남다른 캐스팅 제안까지 건넨다.인기가 불러온 ‘과몰입’ 걱정도 이어진다. 최근 집 위치가 노출된 것 같아 불안하다는 이선민은 숨겨둔 ‘복서 본능’을 소환한다. 또 ‘원조 정자왕’ 김구라를 위협하는 ‘신흥 정자왕’ 타이틀에 도전장을 내민다. 남들의 몇 배에 달하는 ‘정자 수’를 밝힌 이선민은 유명 잡지의 세미 누드 화보까지 찍은 근황을 전한다. 앞서 이선민은 다른 방송을 통해 "한국 남성 평균 정자 수의 약 15배인 1억 9,000만 마리가 나왔다"고 밝힌 바 있다.한편, 이선민은 과거 나체 노출 사건을 겪기도 했다. 유튜브 예능 '영업중'에서 곽범은 "선민이 음경 사고가 있었다. 편집을 잘못해서"라며 "온천을 간 편에서 위에 찍은 캠이 있었다. 속옷을 내려놓고 찍었는데 모든 PD, 카메라 요원들이 그걸 모니터 못한 거다. 확인 못하고 영상이 업로드됐는데 떡하니 개그맨 이선민의 낭심이 올라갔다"고 밝혔다. 사고 직후 해당 영상은 삭제 조치된 것으로 알려졌다.이선민은 이용주와 함께 촬영한 집들이 콘텐츠로 심의 부적격 판정을 받기도 했다. 당시 이용주는 "유튜브가 우리 작품인 '파자마 파티로 선민네님 급습 브이로그'가 성적인 행위 콘텐츠라며 우리를 저렴하고 파렴치한 인간들로 몰아갔다"며 "이로 인해 나뿐만 아니라 한창 주가를 올리고 있는 이선민 코미디언의 명예가 실추됐다"고 억울함을 표했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr