그룹 아이브 멤버 장원영이 명품 가방을 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=장원영 SNS

사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 군더더기 없는 몸매 라인을 뽐냈다.장원영은 지난 7일 자신의 인스타그램에 "Am I rapping or what"(내가 랩을 하는 건가)라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 데님 크롭 베스트에 데님 진을 셋업으로 맞춘 모습. 특히 징원영은 선명한 11자 복근과 얇은 허리 그리고 넓은 골반으로 우월한 몸매를 뽐냈다.특히 그는 자신이 앰배서더로 있는 해외 명품 브랜드 M사의 가방을 착용했다. 그러나 가방은 작은 소지품들은 넣으면 다시 쏟아질 듯 큰 구멍이 많이 뚫려 있는 디자인으로 눈길을 끌었다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난 2월 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)를 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr