'동궁' 남주혁, 노윤서, 조승우, 최정규 감독이 포즈를 취하고 있다 / 사진제공=넷플릭스

'동궁' 남주혁, 노윤서, 조승우, 최정규 감독이 포즈를 취하고 있다 / 사진제공=넷플릭스

'동궁' 남주혁, 노윤서, 조승우, 최정규 감독이 포즈를 취하고 있다 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '동궁'이 K-오컬트 사극의 탄생을 예고했다. 한국적이면서도 화려한 도파민을예고하면서도 '적당히 재미있게 무서운' 공포에 대한 자신감을 드러냈다.8일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 서울에서 넷플릭스 시리즈 '동궁'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 남주혁, 노윤서, 조승우와 최정규 감독이 참석했다.넷플릭스 시리즈 '동궁'은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁 분)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서 분)이 왕(조승우 분)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다.남주혁은 현실 세계와 귀의 세계를 오가며 귀신들을 베어 죽이는 인물 구천 역을 맡았다. 노윤서는 귀의 소리를 들을 수 있는 궁녀 생강으로 분했다. 조승우는 구천과 생강을 비밀리에 궁에 들인 왕을 연기했다.최정규 감독은 "'동궁'은 가상의 세계관을 바탕으로 구천과 생강이 왕의 명령에 따라 궁에서 벌어지는 기이한 사건을 쫓는 오컬트 호러 판타지 액션"이라고 작품을 소개했다. 연출한 이유에 대해서는 "대본이 정말 재미있었다"며 "작가님들과 기획 단계부터 이야기를 나눌수록 '이 작품을 만들면 재미있겠다'는 생각이 들었다. 세계관과 캐릭터들이 워낙 매력적이어서 꼭 연출해보고 싶었다"고 밝혔다.'동궁'을 선택한 이유에 대해 남주혁은 "군대에 있을 때 대본을 받았다. 군대가 상상력을 펼칠 수 있는 순간들이 많더라. 그런 공간에서 대본을 읽다보니까 해보고 싶다는 생각이 막 솟구쳤다"고 입을 열었다. 이어 "궁 안에서 미스터리한 일들이 흘러가는 걸 쫓아가니까 재밌게 읽었다. 작품에 참여한다면 이 한 몸 불사질러서 해보고싶다는 생각이 들어서 하게 됐다"고 덧붙였다.조승우는 2023년 JTBC 드라마 '신성한, 이혼' 이후 3년 만에 드라마로 복귀하게 됐다. 이에 대해 조승우는 "놀진 않았다. 뮤지컬 '오페라의 유령'도 1년씩 하고 끝나자마자 첫 연극도 하고 끝나자마자 '동궁'도 촬영하고 그랬다. 그 뒤로 좀 많이 놀았다"며 웃어보였다. 이어 "늘 한결같은 마음 가짐이다. 작품을 사랑할 수 있게 대본을 놓지 않고 있었다. 감독님을 꾸준히 깊게 괴롭혀야지만 좋은 작품과 함께 시너지를 만들 수 있겠다 싶더라. 남주혁, 노윤서와 한마음 한 뜻으로 열심히 만들어 현장에 녹아드려고 했던 것 같다"고 소감을 전했다.'왕'으로 분한 소감에 대해 조승우는 "내가 지금부터 '왕'을 할 수 있겠구나 싶더라. 대본을 봤는데 다양한 소재로 써져있어서 왕과 이들의 관계성도 있고 드라마와 오컬트 액션 판타지가 절묘하게 이뤄져있다고 생각했다"고 말했다. 이어 "제가 가장 늦게 캐스팅이 됐는데 감독님게 여쭤보니 주혁 씨와 윤서 씨, 장영남 선배님까지 있다고 해서 안 할 이유가 없었다"며 "대세 배우들 옆에 묻어가는 것도 괜찮지 않나. 감독님과 세번째 작업이다. 항상 감독님을 그리워하고 있었는데 흔쾌히 촬영을 하게 됐다. 큰 의미가 있는 작품"이라고 덧붙였다.남주혁은 2024년 전역 이후 첫 복귀작인 '동궁'으로 시청자들과 만나게 됐다. 2023년 디즈니+ '비질란테' 이후 3년 만의 복귀에 대해서 남주혁은 "군 복무 중 '비질란테'가 공개됐고, 전역 후에는 곧바로 '동궁' 촬영에 들어갔다"며 "공개일이 다가올수록 책임감이 정말 컸다"고 말했다.남주혁은 "20대 때부터 늘 가져온 마음가짐처럼 작품에 폐를 끼치지 말고 최선을 다하자는 생각으로 임했다"며 "구천이라는 인물이 작품에 자연스럽게 녹아들 수 있도록 많이 고민했다"고 밝혔다. 또한 "스태프들과 함께 일하면서 힘들더라도 모두가 즐거운 현장이 됐으면 좋겠다는 마음이 컸다"며 "이미 훌륭한 선배님들이 그런 모습을 보여주셨기 때문에 저 역시 같은 마음가짐으로 좋은 현장을 만들기 위해 노력했다"고 촬영 당시를 추억했다.노윤서는 '동궁'으로 데뷔 첫 사극에 도전하게 됐다. 이에 노윤서는 출연을 결심한 이유에 대해 "사극과 판타지 모두 처음 도전하는 장르였지만, 무엇보다 이야기가 굉장히 흥미로웠다"며 "대본을 읽으면서 '이 이야기가 어떻게 구현될까' 하는 궁금증이 들 정도로 상상력을 자극하는 스토리였다"고 말했다. 이어 "주인공이 능동적이고 진취적인 모습이 매력적으로 다가왔고, 이 캐릭터를 내가 연기하면 어떨까 하는 생각이 들었다"며 "긴 호흡의 주연도 처음이고 사극과 오컬트 장르 역시 처음이었지만 부딪혀보고 도전해보자는 마음으로 즐겁게 참여했다"고 밝혔다.마지막으로 최정규 감독은 K-샤머니즘을 작품에 녹여낸 점에 대해 "작품 자체의 재미와 배우들의 퍼포먼스가 뛰어나다면 충분히 사랑받을 수 있을 것이라는 믿음이 있었다"고 말했다. 이어 "한국적인 요소는 억지로 넣기보다 사극이라는 장르 안에서 자연스럽게 녹아들 것이라고 생각했다"며 "특히 속도감과 리듬감을 중요하게 살리려고 했다"고 설명했다.최정규 감독은 "시각적으로는 궁의 건축물과 의상의 아름다움을 최대한 담아내고 싶었다" 며 "현장에서도 의상과 미술을 볼 때마다 감탄했던 만큼 시청자들도 그런 매력을 함께 느껴주셨으면 좋겠다"고 전했다. 조승우는 "극 중 연못이 등장하는데, 겉으로는 잔잔해 보여도 그 안에는 마치 태풍의 눈처럼 엄청난 긴장감과 많은 이야기가 숨어 있다"며 "그런 점을 느끼며 보시면 더욱 재미있게 감상하실 수 있을 것"이라고 귀띔했다.남주혁은 "예고편과 티저를 보고 '무서워서 못 볼 것 같다'는 반응이 많더라"며 "그렇다고 안 무섭다고 할 수도, 너무 무섭다고 할 수도 없지만 저 역시 공포물을 잘 못 보는 편"이라고 웃었다. 이어 "촬영도 직접 해봤는데 적당히 재미있게 무섭고, 설득력 있는 공포를 담은 작품"이라며 "무서움이 지나가고 나면 화려한 볼거리와 도파민이 남는 작품인 만큼 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 말했다.넷플릭스 시리즈 '동궁'은 오는 17일 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr