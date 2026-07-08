배우 출신 박정숙이 서울시 산하 공공기관에서 일하고 있는 근황이 전해졌다. / 사진=유튜브 캡처, MBC '대장금'

'대장금'의 중전 역을 맡았던 배우의 근황이 공개됐다. / 사진=유튜브 '조은주의 Q' 영상 캡처

드라마 '대장금'에서 중전마마를 연기했던 배우 겸 방송인 박정숙이 연예계가 아닌 서울시 산하의 공공기관에서 대표를 맡고 있는 근황이 전해졌다.최근 유튜브 채널 '조은주의 Q'에는 ''대장금' 배우·MC 출신 박정숙이 연예계를 떠나 선택한 길ㅣ박정숙 서울시여성가족재단 대표 풀버전'이라는 영상이 공개됐다.박정숙은 "서울시의 여성가족 정책을 총괄하고 책임지고 있는 서울시여성가족재단 대표이사"라고 자신을 소개했다. 박정숙은 드라마 '대장금'에서 문정왕후 역을 맡아 시청자들에게 '맛있구나', '무엇으로 만든 음식이냐' 등의 대사로 알려져 있다.박정숙은 배우와 MC로 활동했으며, 세계스마트시티기구 전 사무총장, 세계백신면역연합 전 한국 대표 등의 이력을 갖고 있었다.박정숙은 "미디어라는 게 매력적이면서 영향력이 대단한 것 같다. 제가 미디어에서 일한 건 딱 10년 밖에 되지 않는다. 1992년부터 2003년까지. 드라마 '대장금'이 마지막이었다. 그게 벌써 20년 전이다"라고 말했다. 이어 "그 후에 국제기구 대표로도 지내고 대학 교수도 하고 지금은 공공기관 대표로 일하고 있는데 , 다들 '대장금'의 왕비로 기억해준다"며 "시청자들이 보면 '너무 많이 변했다', '세월을 제대로 맞았구나'라고 할 것"이라고 전했다.박정숙은 "지난 20년은 미디어를 떠나서 퍼블릭 서비스, 공공 서비스 영역에서 계속 일해왔다. 특히 국제기구인으로 살아온 기간이 훨씬 많았다"라고 이야기했다. 방송계를 떠나게 된 계기에 대해서도 밝혔다. 그는 "대전엑스포 홍보사절로서 세계에 가서 우리나라를 알리는 일로 커리어를 시작했다. 1993년도였다"며 "그 당시 대한민국이라는 나라가 어디에 가서 인사하면 일본어나 중국어로 얘기했다. 어쩔 수 없이 한국인이라는 걸 알리기 위해 한복을 입고 다녔다. 일본도 중국도 아닌 한국이라는 나라가 있다고 소개했던 게 제 첫 번째 직업이었다"고 회상했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr