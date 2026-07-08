그룹 코르티스 / 사진제공=빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 'REDRED'로 국내외 차트에서 장기 흥행을 이어가고 있다.7일 기준 코르티스의 미니 2집 'GREENGREEN' 타이틀곡 'REDRED'는 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 대한민국'에서 73일 연속 1위를 기록했다. 지난 4월 26일 처음 정상에 오른 이후 올해 발매된 한국 곡 가운데 가장 오랫동안 1위를 유지하고 있으며, 애플뮤직 한국 차트 역사상 세 번째로 긴 연속 1위 기록이다.글로벌 차트에서도 상승세를 이어가고 있다. 'REDRED'는 발매 57일 만에 스포티파이 누적 스트리밍 1억 회를 돌파했다. 최근 5년 내 데뷔한 K팝 보이그룹 곡 가운데 가장 빠른 기록이다. 최신 빌보드 차트(7월 11일 자)에서는 '글로벌 200' 63위, '글로벌(미국 제외)' 32위에 오르며 두 차트에 10주 연속 진입했다. '핫 댄스/팝 송' 차트에서는 11위를 유지했다.앨범 'GREENGREEN'도 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 97위를 기록하며 8주 연속 차트인을 이어갔다. 최근 5년 내 데뷔한 K팝 보이그룹 단일 앨범 가운데 최장기간 차트인 기록도 계속 경신하고 있다.한편 코르티스는 오는 17~18일 인천 인스파이어 아레나에서 첫 월드투어 '2026 CORTIS TOUR 'PUT YOUR PHONE DOWN''의 막을 올린다. 이후 북미와 일본을 순회하며, 미국 음악 페스티벌 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)'와 '포뮬러 1 싱가포르 그랑프리(Formula 1 Singapore Grand Prix)' 무대에도 오를 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr