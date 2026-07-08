코미디언 김기리가 고(故) 박지선을 떠나보낸 뒤 삶의 방향이 완전히 달라졌다고 고백했다. / 사진=유튜브 채널 '이성미의 못간다'

코미디언 김기리가 고(故) 박지선을 떠나보낸 뒤 삶의 방향이 완전히 달라졌다고 고백했다. / 사진=유튜브 채널 '이성미의 못간다'

코미디언 김기리가 고(故) 박지선을 떠나보낸 뒤 삶의 방향이 완전히 달라졌다고 고백했다.지난 6일 공개된 유튜브 채널 '이성미의 못간다'에는 '김기리 인생을 바꾼 결정적 계기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김기리는 과거 개그맨으로 인기를 얻고 경제적인 여유가 생긴 뒤 방황했던 시절을 털어놨다. 그는 "예전에는 모든 중독의 열매를 맺고 있었다"며 "밤새 게임하고, 밤새 카드놀이를 하고, 밤새 술을 마시는 생활을 반복했다"고 회상했다.이어 "개그맨이 되고 인기도 생기고 돈도 생기면서 술과 담배를 시작했다"며 "하나님께 '요즘 술 마시고 담배 피우고 너무 노는 것 같다. 죄송하다. 그런데 조금만 더 놀다 오겠다'고 기도한 적도 있다. 3년 정도 바짝 놀았던 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.그러나 2020년 고 박지선의 비보는 그의 삶을 바꾸는 계기가 됐다. 김기리는 "이 이야기는 처음 하는데 박지선 누나가 세상을 떠난 뒤 정말 많이 울었다"며 "장례식장에서 많은 분들이 슬퍼했지만 저는 그 죽음을 오래 묵상하게 됐다"고 털어놨다.이어 "누나와 마지막으로 나눈 카카오톡 대화를 계속 확인했다. '내가 무슨 말을 했지', '왜 그때 안부도 한 번 못 물었을까'라는 후회가 계속 밀려왔다"고 당시 심경을 전했다.몇 달 뒤 이성미의 제안으로 박지선의 동료들과 목사를 만나 대화를 나누는 시간을 가졌다고도 밝혔다. 그는 "이성미 선배가 '올해부터 성경을 읽어볼 사람 있니'라고 물었는데 그때 나와 오나미 누나만 손을 들었다"고 회상했다. 김기리는 "그 일을 계기로 인생의 터닝포인트를 맞았다"며 "1년 반 정도 지나고 보니 내 삶이 많이 달라져 있었다"고 말했다.한편 김기리는 2010년 KBS 25기 공채 개그맨으로 데뷔했으며, 지난해 5월 배우 문지인과 결혼했다. 유산의 아픔을 겪은 뒤 최근 자연임신 소식을 전한 두 사람은 다음 달 첫 아이 출산을 앞두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr