정호연이 '호프' 캐스팅 비하인드를 털어놨다. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

정호연이 '호프'에서 순경 성애 역을 맡았다. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

배우 정호연이 영화 '호프'(감독 나홍진)의 캐스팅 비하인드를 밝혔다.7일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '호프'에 출연한 정호연을 만나 이야기를 나눴다.'호프'는 출장소장 범석(황정민 분)이 마을에 출현한 비현실적인 존재를 마주하고 사람들을 지키기 위해 그 존재에 맞서는 이야기를 그렸다. 배우 황정민, 조인성, 정호연 등이 출연했다.정호연은 범석과 함께 그 존재에 맞서는 순경 성애 역을 맡았다. 정호연은 영화에 캐스팅됐을 때 하늘을 날아가는 기분이었다고 밝혔다. 그는 "다음 작품을 고민하는 중에 나홍진 감독한테 한번 만나보고 싶다는 연락이 왔다"며 "가벼운 미팅이었는데 오디션 본다는 마음가짐으로 갔다"고 털어놨다.정호연은 나홍진의 첫인상에 대해 "눈빛이 강렬했다"고 말했다. 그러면서 "내가 뭘 해도 나홍진 감독이 나를 꿰뚫어 볼 것 같은 느낌이 들었다"며 "최대한 있는 그대로의 나를 보여주고 오려고 했다"라고 고백했다.미팅 이후 정호연은 '호프' 시나리오를 받고 깜짝 놀랐다. 그는 "오디션 하는 마음으로 미팅에 간 건 맞지만 다음 무언가가 있을 거라는 기대는 전혀 안 했다"라고 설명했다. 그러면서 "내 손에 있는 시나리오가 금은보화보다 값지게 느껴졌다"며 "가방에도 안 넣고 품에 안고 갔다"라며 당시의 벅찬 심정을 밝혔다.'호프'는 오는 15일 개봉한다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr