배우 남주혁이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

2024년 전역한 배우 남주혁이 작품을 선택한 이유를 밝혔다.8일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 서울에서 넷플릭스 시리즈 '동궁'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 남주혁, 노윤서, 조승우와 최정규 감독이 참석했다.넷플릭스 시리즈 '동궁'은 귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기다.남주혁은 현실 세계와 귀의 세계를 오가며 귀신들을 베어 죽이는 인물 '구천'으로 분했다. 노윤서는 귀의 소리를 들을 수 있는 궁녀 '생강'으로 분했다. 조승우는 구천과 생강을 비밀리에 궁에 들인 '왕' 역으로 분했다.'동궁'을 선택한 이유에 대해 남주혁은 "군대에 있을 때 대본을 받았다. 군대가 상상력을 펼칠수 있는 순간들이 많더라. 그런 공간에서 대본을 읽다보니까 해보고싶다는 생각이 막 솟구쳤다"고 입을 열었다. 이어 그는 "궁 안에서 미스터리한 일들이 흘러가는 걸 쫓아가니까 재밌게 읽었던 것 같다. 작품에 참여한다면 이 한 몸 불사질러서 해보고싶다는 생각이 들어서 하게 됐다"거 덧붙였다.넷플릭스 시리즈 '동궁'은 오는 17일 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr