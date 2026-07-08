개그맨 문세윤이 '1박 2일' 합류 당시 딘딘 때문에 힘들어했던 일화가 공개됐다. / 사진=텐아시아 DB

가수 딘딘이 '알딸딸한 참견'에 게스트로 출연했다. / 사진='알딸딸한 참견' 유튜브 영상 캡처

가수 딘딘이 '1박 2일' 합류 초반 문세윤과 갈등을 겪었다고 털어놨다.지난 7일 유튜브 채널 '알딸딸한 참견'에는 '무개념 졸업식, 딘딘 이미지 떡상 비결'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 딘딘이 게스트로 출연해 MC 허경환, 뮤지, 안재현과 다양한 이야기를 나눴다.가수 뮤지는 문세윤이 '1박 2일' 합류 초반 딘딘 때문에 고민했던 일화를 전했다. 그는 "문세윤이 '1박 2일'에 합류한 뒤 나에게 전화를 한 적이 있다"며 "세윤이가 '형, 딘딘이랑 친하죠? 가끔 정도가 지나칠 때가 있는데 어떻게 해야 할지 모르겠다'고 고민을 털어놨다"고 말했다. 이어 "따끔하게 이야기해도 딘딘은 기분 나빠할 친구가 아니라고 조언했다"고 덧붙였다.이를 들은 딘딘은 당시 상황을 직접 설명했다. 그는 "세윤이 형은 '1박 2일'을 처음 시작할 때 강호동 형 같은 역할을 해야겠다고 생각했던 것 같다"며 "형이 진행을 하면 내가 계속 안 따라줬다"고 회상했다. 이어 "형은 분위기를 끌어올리려고 했고 나는 '지금 새벽 2시인데 무슨 힘을 내냐'며 현실적인 이야기를 했다. 그런 부분이 형에게는 스트레스였던 것 같다"고 부연했다.이후 문세윤에게 직접 전화 연결을 해 당시 심경을 물었다. 그는 "처음에는 정말 꼴 보기 싫었다. 특히 '쇼미더머니' 속 모습이 별로였다"고 농담하면서도 "지금은 사람이 됐다"며 현재는 돈독한 사이임을 보여줬다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr