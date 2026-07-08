모델 야노 시호가 '편스토랑'에서 몸매 관리 비법을 공개한다. / 사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

'편스토랑'은 매주 목요일 오후 8시 30분에 방송한다. / 사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

일본 톱모델 야노 시호가 자신의 몸무게를 공개한다.오는 9일 방송하는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 야노 시호가 철저한 자기 관리 비법을 전수한다.이날 공개되는 VCR에서 야노 시호는 최근 배운 한국어인 '급찐급빠'를 언급하며 "요즘 급찐했다. 최근 4kg이나 살이 쪘다"고 털어놨다. 하지만 몸에 밀착되는 레깅스를 입고도 군살 없는 탄탄한 몸매를 자랑해 눈길을 끌었다.이후 그는 "몸무게를 재봐야겠다"며 체중계 위에 오른다. 공개된 몸무게에 제작진은 물론 스튜디오에서 이를 지켜보던 출연진까지 놀라움을 감추지 못했다고 해 궁금증을 자아낸다. 출연자들은 "키가 173cm인데", "정말 4kg이 찐 몸무게가 맞느냐" 등의 반응을 보이며 감탄했다는 후문이다.평소 즐겨 먹는 관리 식단도 공개한다. 야노 시호는 누구나 쉽게 구할 수 있는 재료로 만드는 레시피를 소개하며 "먹어도 죄책감이 없다"며 자신감을 내비친다. 이와 함께 요리 도중 틈틈이 전신 운동도 선보인다. 그는 "실루엣이 달라진다"며 직접 동작을 소개했고 이를 본 출연진도 함께 따라 해 웃음을 안긴다.'편스토랑'은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송한다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr