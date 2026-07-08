BTS THE CITY LONDON British Museum Collaboration / BIGHIT MUSIC (HYBE)

BTS THE CITY LONDON British Museum Collaboration / BIGHIT MUSIC (HYBE)

그룹 방탄소년단(BTS)의 'BTS THE CITY ARIRANG - LONDON'(방탄소년단 더 시티 아리랑 - 런던) 프로젝트가 영국 대영박물관(The British Museum)과 협업해 한국의 문화유산을 알리는 특별 관람 프로그램을 선보인다.'한국실 관람 코스'(Korea Gallery Trail)는 오는 6일부터 23일까지 대영박물관 내 한국실(Korea Foundation Gallery)에서 진행된다. 이번 프로그램은 방탄소년단의 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑) 발매를 기념해 런던 전역에서 열리는 '더 시티' 프로젝트의 일환으로 마련됐다.관람객이 직접 참여하는 이번 프로그램은 사랑방, 달항아리, 금귀걸이, 기와 등 박물관에 전시된 주요 한국 유물들과 앨범의 핵심 주제인 희망, 회복탄력성, 소속감을 연결해 소개한다. 특히 성덕대왕신종의 종소리에서 영감을 받은 수록곡 'No.29'(넘버 29)와 연계해 신라 시대 유물들을 조명하는 코스도 포함됐다.관람객들은 전시실 입구에 마련된 QR코드를 스캔해 참여할 수 있다. 관람을 마친 후에는 자신에게 의미 있는 유물을 공유하며 "당신의 아리랑은 무엇인가요?"(What is Your Arirang?)라는 질문에 답하는 SNS 캠페인도 함께 진행된다.이번 대영박물관 협업은 런던 도심 곳곳을 방탄소년단 관련 문화 공간으로 탈바꿈하는 'BTS THE CITY ARIRANG - LONDON' 프로젝트의 주요 행사 중 하나다.방탄소년단은 미국 빌보드 차트에서 호성적을 유지하고 있다. 정규 5집 'ARIRANG'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 19위를 기록했으며, 타이틀곡 'SWIM'(스윔)은 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 15주 연속 차트인에 성공했다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr