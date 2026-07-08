모델 겸 방송인 한혜진이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

나이 공개를 앞둔 '누난 내게 여자야2'에서 출연자들의 관계가 새로운 국면을 맞는다./사진제공=KBS

나이 공개를 앞둔 '누난 내게 여자야2'에서 출연자들의 관계가 새로운 국면을 맞는다.8일 방송되는 KBS2 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야2'에서는 출연자들이 서로의 나이를 확인한 뒤 달라진 분위기가 그려진다.스튜디오에서는 나이 공개가 러브라인의 변수가 될 것이라는 예상이 이어졌다. 한혜진(43)은 "(남녀 간)나이 차이가 의미 없을 것 같다고 했는데, 그 말 취소해야 할 것 같다"며 변화를 예고했다. 반면 딘딘은 "연하남들의 마음은 흔들리지 않을 것이다. 오히려 누나들이 생각이 많아질 것 같다"며 인기남 판도의 변화를 점쳤다.나이를 확인한 뒤 '헤어 디자이너' 이윤소는 줄곧 호감을 보여온 '가야금 강사' 유주희와 단둘이 대화를 나눴다. 첫날부터 유주희만 바라봤던 이윤소와 달리 유주희는 다른 연하남들과도 가능성을 열어두는 모습을 보여왔다.이윤소는 "누나, 다른 사람과 데이트할 때 내 생각 난 적 있어?"라고 솔직하게 물으며 진심을 전했다. 이어 "나는 누나가 맞다고 강하게 생각이 들었는데…누나한테 부담이었다면 미안해"라며 자신의 마음을 털어놨다. 하지만 유주희는 "미래가 안 보이니까"라고 답하며 두 사람의 관계에 선을 긋는 듯한 반응을 보였고, 이를 지켜보던 한혜진과 장우영, 딘딘은 안타까움을 감추지 못했다.또 다른 장소에서는 '누내여 공식 팜므파탈' 박지혜를 사이에 두고 '요식업계 아이돌' 유진우와 '관리하는 CEO' 김정원이 팽팽한 신경전을 벌였다. 데이트 기회를 좀처럼 잡지 못한 유진우는 박지혜와 대화를 이어가던 김정원을 향해 "좀 가라..."라고 말하며 견제에 나섰다. 순식간에 분위기가 얼어붙자 한혜진은 "내가 본 게 맞아?"라며 달라진 유진우의 모습에 놀라움을 감추지 못했다.누나&연하남들의 밤은 오늘(8일) 밤 9시 50분 방송되는 ‘누난 내게 여자야2’에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr