이준영이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

이준영이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진=tvN

배우 이준영이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 음주운전 차량을 직접 검거한 사연을 공개한다.8일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 350회에는 인기 과학 커뮤니케이터 이선호, '모닥불'과 '섬집아기'를 부른 가수 박인희, 우승 감독이 된 농구 레전드 이상민, 이준영이 출연한다.이날 방송에서 이준영은 입대를 13일 앞둔 심경을 전한다. 이어 드라마 '신입사원 강회장'에서 20대 청년의 몸에 들어간 70대 회장을 연기하며 화제를 모은 그는 입대 전 마지막 방송으로 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 찾았다고 해 눈길을 끈다.이준영은 '신입사원 강회장'에서 손현주와 높은 싱크로율을 완성할 수 있었던 비하인드를 공개한다. 극 중 70대 회장의 말투와 표정, 몸짓까지 연구하며 캐릭터를 만들어갔던 과정을 전하는 것. 이와 함께 '대문자 I(내향형)' 성격 탓에 촬영 초반 어려움을 겪었지만, 먼저 다가가려 노력하며 현장에 적응했던 이야기를 털어놓는다.유재석과의 특별한 인연도 공개된다. 이준영은 연습생 시절 유재석과 처음 만난 당시를 떠올리며 "'나도 저런 어른이 돼야겠다'고 다짐했다"고 밝힌다. 또 이준영은 "과거 음주운전 차량을 1시간가량 추격해 직접 경찰에 인계했다"라며 과거 일화를 공개해 모두를 놀라게 한다.'유 퀴즈 온 더 블럭' 350회는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr