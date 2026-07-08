이민수 감독과 최정미 작가가 '오싹한 연애'를 드라마로 재해석하며 원작과 차별화한 관전 포인트를 공개했다./사진제공=tvN

이민수 감독과 최정미 작가가 '오싹한 연애'를 드라마로 재해석하며 원작과 차별화한 관전 포인트를 공개했다./사진제공=tvN

이민수 감독과 최정미 작가가 '오싹한 연애'를 드라마로 재해석하며 원작과 차별화한 관전 포인트를 공개했다.오는 18일 첫 방송 되는 tvN 새 토·일 드라마 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사의 좌충우돌 오컬트 로맨스를 그린 작품이다. 2011년 개봉해 손예진과 이민기가 주연을 맡았던 동명 영화를 원작으로 한다. 당시 영화는 300만 관객을 동원하며 흥행에 성공했다.원작을 드라마로 옮긴 최정미 작가는 집필을 맡게 된 계기에 대해 "영화를 드라마로 만들어 보는 게 어떻겠냐는 제안을 받고 원작 영화를 다시 보며 느꼈던 가장 큰 매력 포인트는 귀신을 무서워하는 남자가 귀신을 보는 여자를 사랑하게 되는 과정에서 비롯되는, 무서운 데 설레는 아이러니였다. 두 사람이 극한의 상황에 부딪힐 때 일어날 수 있는 수많은 일이 머릿속에 그려졌고, 이를 원동력 삼아 노트북을 열고 즐겁게 작업에 돌입했다"고 밝혔다.이어 "회차별로 가져갈 수 있는 로맨스와 오컬트의 텐션 연속성을 놓치지 않으려 노력했다"며 드라마만의 차별점을 설명했다. 특히 원작에는 없던 천여리(박은빈)와 마강욱(양세종)의 공조 설정을 추가한 이유에 대해서는 "로맨스에 오컬트 장르가 얹어지면서 단순한 공포, 로맨스에 머무르기보다는 복합장르에서 오는 강점을 확실히 가져갈 수 있도록 했다"고 말했다.이민수 감독은 처음 대본을 접했을 당시를 떠올리며 천여리 캐릭터에 매력을 느꼈다고 밝혔다. 그는 "손이 닿으면 귀신이 보이게 되는 저주 때문에 사람들에게 일부러 까칠하게 대하는 설정이 매력적이었고, 이를 극복하는 과정을 따라가다 보면 재미있는 드라마가 될 수 있겠다고 생각했다"고 전했다.또 "다양한 장르가 섞여 있는 듯 보이지만 남녀 주인공의 관계성을 위한 장치이기도 하다. 사건 수사를 하고 무서운 귀신을 보면서 천여리와 마강욱이 어떻게 엮이고 어떤 감정을 나누는지, 두 사람의 케미스트리에 집중해서 연출하려고 했다"고 설명했다. 이어 "자신만의 울타리를 쳐놓고 그 안에서 외롭게 지내는 여자와 그 결계를 뚫고 들어가는 남자 사이에서 느낄 수 있는 설렘을 최대한 살리려고 했다"고 덧붙였다.첫 방송을 앞두고 두 사람은 관전 포인트도 전했다. 이민수 감독은 "캐릭터를 삼킨 듯한 박은빈, 양세종, 옹성우 배우의 연기력이 돋보일 것 같다. 또 망가짐을 무릅쓰고 열연을 펼치는 배우들의 코믹연기도 웃음을 드릴 수 있을 것"이라고 말했다.최정미 작가 역시 "이보다 더 좋을 수는 없는 조합"이라며 배우들을 향한 신뢰를 내비친 뒤 "극과 극의 캐릭터가 부딪히며 생기는 케미스트리를 주목해달라"고 당부했다.'오싹한 연애'는 오는 18일 오후 9시 10분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr