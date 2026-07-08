박은혜가 김요한을 향한 팬심을 표현한다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

박은혜가 '신랑수업2'에 출연한다. / 사진제공=채널A '신랑수업2'

배우 박은혜가 '신랑수업2' 특별 선생님으로 출격한다. 이혼 경험이 있는 박은혜는 현실적인 연애 조언으로 눈길을 끈다. 특히 김요한을 향한 솔직한 팬심을 나타내는가 하면, 김성수와 김요한의 연애 스타일에는 거침없는 조언을 건네 웃음을 안긴다.10일 오후 9시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 스튜디오 멘토 군단 이승철, 탁재훈, 송해나와 학생 김성수, 김요한이 자리한 가운데 박은혜가 특별 선생님으로 출연한다.박은혜는 "'연애부장' 송해나와 유튜브 시트콤을 함께 촬영하며 친해졌다"며 "연애, 결혼, 육아를 모두 해본 만큼 도움이 될 것 같아 출연하게 됐다"고 밝힌다. '신랑수업2' 애청자라는 박은혜는 '학생주임' 탁재훈이 "혹시 누구 때문에 방송을 보시냐?"고 묻자 "김요한 씨가 너무 잘생겨서"라고 솔직하게 답해 모두를 놀라게 한다. 이에 '교장' 이승철이 "남자 얼굴 보시냐"고 농담하자 박은혜는 "그렇다"고 쿨하게 인정해 현장을 웃음바다로 만든다.하지만 칭찬만 이어진 것은 아니다. 박은혜는 김성수와 김요한을 향해 "두 분 다 생각이 너무 많으시다. 보고 있으면 답답하다"고 돌직구를 날린다. 이에 이승철은 "우리 프로그램을 보는 모든 사람들이 똑같은 반응"이라며 두 사람에게 보다 적극적인 변화를 주문한다.이후 박은혜는 "김성수-박소윤 커플이 어떻게 돼가고 있는지 근황이 정말 궁금하다"며 과몰입한다. 그러자 탁재훈은 "너무 몰입하시는데, 혹시 본인이 학생이 되고 싶은 건지?"라고 받아쳐 웃음을 자아낸다. 이승철 역시 "이러다 우리 학교가 남녀공학이 되는 거 아니야?"라며 너스레를 떨어 현장을 더욱 유쾌하게 만들었다.박은혜의 현실 연애 코칭은 10일 오후 9시 방송되는 '신랑수업2'에서 들을 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr